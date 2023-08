Manchester City : Pep Guardiola opéré

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Manchester City. L’entraîneur des Citizens vient de se faire opéré après une gêne.

Après Kévin De Bruyne, Manchester City va perdre son entraîneur. Le technicien espagnol vient d’être opéré d’urgence, ce mardi 22 août 2023, annonce son club.

De Bruyne et Guardiola out

Blessé aux ischio-jambiers lors du match d’ouverture de la Premier League, Kévin De Bruyne est absent des terrains pendant plusieurs mois, selon les résultats après son opération subie. Mais le joueur s’est joint par son entraîneur dans l’infirmerie des Skyblues.

Dans un communiqué, mardi, le dernier club vainqueur de la Super Coupe d’Europe annonce que son entraîneur sera absent des terrains jusqu’à la trêve internationale, car l’Espagnol s’est fait opéré du dos en urgence. « Pep Guardiola a subi aujourd'hui une opération de routine pour un problème de dos. L'entraîneur de Manchester City souffre depuis quelque temps de graves maux de dos et s'est envolé pour Barcelone pour une intervention chirurgicale d'urgence réalisée par le Dr Mireia Illueca. L'opération a été un succès et Pep va désormais se rétablir et se réadapter à Barcelone », indique d’abord le club qui a réalisé le triplé (championnat, FA Cup et LDC) la saison dernière.

Le club annonce dans le même temps sa durée d’indisponibilité, qui serait de quelques jours, dont l’intérim sera assuré par son adjoint. « En son absence, l'entraîneur adjoint Juanma Lillo supervisera l'entraînement de l'équipe première sur le terrain d'entraînement et assumera les fonctions sur la ligne de touche jusqu'au retour de Pep. Il devrait revenir après la prochaine trêve internationale. Tout le monde à Manchester City souhaite à Pep un prompt rétablissement et a hâte de le revoir bientôt à Manchester », ajoute le communiqué pour conclure.

Guardiola va en effet, manquer les deux prochains matchs de Manchester City, notamment le déplacement à Sheffield United (dimanche 27 août) et la réception de Fulham (samedi 2 septembre).