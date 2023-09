Man City-Fulham(4-1) : Haaland porte les Sky Blues

Man City a enchaîné une quatrième victoire consécutive ce samedi contre Fulham à l'occasion de la 4ème journée de Premier League.

Manchester City, leader de Premier League accueillait ce samedi à L'Etihad Stadium Fulham dans le cadre de la journée 4 de Premier League. Pour cette rencontre, les Sky Blues étaient sevrés de leur entraîneur Pep Guardiola, qui a subi une opération chirurgicale il y a quelques jours. Mais de loin, le technicien espagnol a orchestré une équipe en 4-3-3 pour faire face aux Cottages.

D'entrée, Jérémy Doku, l'une des recrues estivales des champions d'Angleterre a connu sa première. Positionné sur le flanc droit de l'attaque mancunienne, l'ancien rennais a fait des misères à ses vis-à -vis par ses courses et ses changements de rythme. Mais il attendra encore un peu avant de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Si le belge n'a pas marqué, il a néanmoins assisté à l'ouverture du score de son équipe qui a été l'œuvre de Julian Alvarez. D’une frappe supersonique, l'argentin ouvre le score (1-0,31 éme ) après une grosse domination de son équipe. A peine les hommes de Pep Guardiola ont savouré ce premier but de la rencontre.Dans la foulée de l’ouverture du score, Fulham va réagir grâce à T.Ream qui profite d’un cafouillage pour rétablir la marque (1-1,33éme). Portés par ses supporters, City reprend l’avantage tout juste avant la fin de la première période. D’une tête décroisée, Nathan aké s’offre son premier but de la saison et donne l’avantage à son club (2-1,45éme+5).

Le show Haaland

En seconde période, le pressing cityzen sera mieux organisé. Sous la pression, les Londoniens vont céder à 3 reprises dans cette seconde manche. Erling Haaland mal en point en première partie avec des appels infructueux va sortir le grand jeu. L’attaquant norvégien s’offre un triplé, (58éme,70éme,90éme+5) dont un sur penalty pour consolider la belle victoire de City. Le Cyborg norvégien prend désormais seul la tête du classement des buteurs avec 5 réalisations en 4 matchs.

L'article continue ci-dessous

Son club Manchester City compte désormais 16 points et conforte sa position de leader au classement.