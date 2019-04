Manchester City - Tottenham, un début de match de tous les records

Il ne fallait pas arriver en retard, ce mercredi pour assister à la rencontre entre et , comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Et pour cause ; l'entame du match a défié toute logique et entendement, avec des buts tombant de partout.

Au bout de onze de minutes seulement, il y avait déjà quatre buts inscrits. Deux de chaque côté. Raheem Sterling (4e) et Bernardo Silva (11e) ont frappé pour les Easltands, tandis que Son Heung-Min a trouvé la faille à deux reprises en l'espace de trois minutes (7e et 10e).

C'est la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions qu'il y a quatre réalisations en aussi peu de temps. Jamais rencontre ne s'est révélée être aussi prolifique durant le premier quart d'heure, pas même le fameux -La Corogne de 2003/2004. À Louis II, il n'y avait eu que deux réalisations après 11 minutes de jeu.

5 - @ManCity v @SpursOfficial tonight is the first Champions League match taking place in England to see five goals scored before half-time since March 2005, when led Barcelona 3-2 at the break at Stamford Bridge. Breathless. #MCITOT pic.twitter.com/t7aTThIquH