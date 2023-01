Manchester City – Tottenham : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur City-Tottenham.

Citizens et Spurs à la relance

Le week-end dernier, Manchester City (2e avec 39 points) et Tottenham (5e avec 33 points) ont été battus dans leur derby respectif.

Les Citizens se sont inclinés 2-1 à Old Trafford contre Manchester United tandis que les Spurs se sont inclinés à domicile dans le North London Derby face à Arsenal (0-2).

A l'occasion de ce match en retard (reporté après le décès de la Reine Elizabeth-II le 8 septembre 2022), les deux équipes vont tenter de se relancer pour ne pas être encore plus distancé par Arsenal, le leader de la Premier League qui compte déjà 47 points.

Date, horaire et lieu de Manchester City-Tottenham

Date : jeudi 19 janvier 2023

Ville : Manchester (Royaume-Uni)

Stade : Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : match en retard de la 7e journée de la Premier League 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Simon Hooper (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Manchester City-Tottenham ?

En France, la rencontre entre Manchester City et Tottenham sera diffusée sur C+ Foot.

Le streaming pour voir le match Manchester City-Tottenham

En France, il sera de possible de voir le match Manchester City-Tottenham en streaming sur l'application MyCANAL.

Les compositions probables de Manchester City-Tottenham

Pour ce choc de la Premier League, deux joueurs de Manchester City sont incertains : Ruben Dias et John Stones.

Chez les Spurs, Lucas Moura manquera à l'appel.

L'équipe probable de Manchester City : Ederson - Walker, Akanji, Laporte, Cancelo - Gündogan, Rodri, De Bruyne - Bernardo Silva, Haaland, Grealish.

L'équipe probable de Tottenham : Lloris - Romero, Dier, Davies - Doherty, Højbjerg, Bentancur, Perisic - Kulusevski, Kane, Son.

Les statistiques à connaître avant Manchester City-Tottenham

● Manchester City a perdu 4 de ses 5 derniers matches de Premier League contre Tottenham.

● Tottenham a gagné 4 de ses 9 derniers matches à l'extérieur contre le champion sortant (pour 2 nuls et 3 défaites).

● Manchester City n'a pas remporté ses deux derniers matches à l'Etihad Stadium (1 nul, 1 défaite). La dernière fois que le club a enchaîné trois matches sans victoire à domicile remonte à décembre 2016 (avec une série de 4 matches sans succès).

● Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a perdu 6 de ses 15 matches contre Tottenham, toutes compétitions confondues (pour 7 victoires et 2 nuls). Il n'y a que face à Chelsea (8), Liverpool (8) et Manchester United (7) qu'il s'est plus souvent incliné contre un club anglais.

● Erling Haaland est resté muet lors de ses deux derniers matches de Premier League pour la première fois depuis son arrivée à Manchester City.