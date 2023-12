Manchester City – Tottenham : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester City et Tottenham s’affrontent dimanche dans le cadre de la 14e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

Manchester City et Tottenham seront aux prises dimanche à l’occasion de la 14e journée de Premier League. Les Citizens et les Spurs ont obligation de résultat pour rester au contact d’Arsenal, leader du championnat. Ce qui laisse présager un match chaud bouillant à l’image de la Premier League.

Manchester City – Tottenham, deux équipes qui doivent frapper fort

Manchester City a la pression, encore plus, après la victoire d’Arsenal face aux Wolves samedi (2-0). Les Citizens (2e, 29 pts) ont désormais quatre points de retard sur les Gunners (1er, 33 pts). Les hommes de Guardiola savent donc qu’ils doivent battre les Spurs pour ne pas être distancés par les Londoniens. Après le nul face à Liverpool le weekend dernier, City, avec son armada offensive, a certainement à cœur de reprendre sa marche en avant. Une tâche qui s’annonce moins aisée face à des Spurs, blessés.

Longtemps sur le podium cette saison, Tottenham est descendu de son piédestal et dégringole au classement à chaque journée. Les Spurs ont perdu leurs trois derniers matchs en Premier League respectivement contre Chelsea, Wolverhampton et Aston Villa. Mais Tottenham (6e, 26 pts), est toujours au contact du podium et peut toujours avoir des espoirs de titre cette saison. Des espoirs qui risquent de s’éteindre en cas de défaite contre le City de Guardiola.

L'article continue ci-dessous

Horaire et lieu de match

Manchester City – Tottenham

14e journée de Premier League

Lieu : Etihad Stadium

A 17h30 française

Les compos probables du Manchester City – Tottenham

Manchester City : Ederson – Walker, Dias, Ake – Akanji, Rodri – Foden, Alvarez, Bernardo, Doku – Haaland

Tottenham : Vicario – Porro, Emerson, Davies, Udogie – Bissouma, Lo Celso – Johnson, Kulusevski, Gil – Son

Sur quelle chaîne suivre le match Manchester City – Tottenham

La rencontre entre Manchester City et Tottenham sera à suivre ce dimanche 03 décembre 2023 à partir de 17h30 sur Canal+. Vous pourrez également visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.