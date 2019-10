Manchester City-Southampton (3-1), City sans forcer face aux Saints

Avec un très bon Riyad Mahrez, Manchester City a atomisé Southampton en League Cup.

C'est une équipe remaniée de qui s'est baladée face à en ce mardi soir. Nantis d'un Riyad Mahrez très inspiré, les Citizens ont dominé largement la possession et la situation dès l'entame, ouvrant le score à la 20e minute par le défenseur central Nicolas Otamendi de la tête.

Alors que les Saints ont du mal à sortir de leur moitié de terrain face à Foden, Bernardo Silva et consorts, c'est Aguero qui doublera la mise à la 38e minute. El Kun marque d'un plat du pied droit et ne laisse aucune chance à McCarthy suite à un centre de Kyle Walker sur une action initiée par Mahrez.

Défaot 0-9 face à Leicester en championnat lors du weekend, les Saints sont encore très pusillanimes et City en profite pour amplifier sa domination et, accessoirement, son avance au tableau d'affichage.

C'est Aguero qui marquera le but du 3-0 pour un doublé personnel peu avant l'heure de jeu. Sur le côté gauche, Mahrez tente sa chance du pied gauche, le portier repousse, mais El Kun surgit tel un renard des surfaces.

Dix minutes plus tard, les Saints profiteront d'un coup de moins bien chez les locaux pour aller chercher la réduction du score. Suite à un corner, Stephens saute plus haut que tout le monde au second poteau pour marquer le 1-3.

Ce sera le score final avec City qui progresse dans cette League Cup en s'offrant une place en quarts et la défense de Southampton qui a encore beaucoup de blessures à panser avant que les deux équipes ne se retrouvent en .