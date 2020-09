Manchester City : Ruben Dias a signé

C'est officiel : Ruben Dias a signé jusqu’en 2026 avec Manchester City ce mardi.

Ruben Dias a signé. Le défenseur s'est officiellement engagé ce mardi à , paraphant un contrat de six ans après avoir impressionné au sein du club portugais de .



Nicolas Otamendi a également réalisé un mouvement dans la direction opposée, signant chez les Aigles.

Dias, 23 ans, affirme qu'il a hâte de travailler avec le boss de City Pep Guardiola, un homme qui, selon lui, peut améliorer son jeu.

"Avoir l'opportunité de rejoindre un club comme Manchester City est fantastique pour moi et je n'ai pas pu refuser", a-t-il déclaré.

«Leur succès parle de lui-même. Ils ont été l'équipe dominante en au cours des dernières années, jouant un football offensif qui, selon moi, convient à mon propre jeu. C'est vraiment excitant de faire partie d'une équipe aussi talentueuse et de jouer pour un manager de classe mondiale comme Pep Guardiola, qui a fait ses preuves dans le développement de jeunes joueurs comme moi. Je crois que je peux m'améliorer ici, dans un club dont les ambitions correspondent aux miennes et je vais tout donner pour réussir et remporter des titres", a-t-il indiqué sur le site officiel des Skyblues.