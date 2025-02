Manchester City - Real Madrid : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Manchester City et le Real Madrid s'affrontent pour un huitième de finale explosif de Ligue des champions à l'Etihad Stadium, mardi soir.

Le football européen s'apprête à vivre une nouvelle confrontation dantesque entre Manchester City et le Real Madrid. Les deux derniers vainqueurs de la Ligue des champions s'affrontent ce mardi à l'Etihad Stadium pour le huitième de finale aller de l'édition 2024-2025. Une rencontre qui promet des étincelles entre des Citizens en quête de rédemption et des Merengues toujours aussi imprévisibles.

Manchester City en quête de stabilité

Rien ne va plus pour Pep Guardiola et ses hommes en Europe. Après une série de 22 matchs sans défaite en Ligue des champions entre 2022 et 2024, les Sky Blues ont failli connaître une élimination précoce lors de la phase de groupes. Avec seulement deux victoires lors de leurs sept premières rencontres, ils ont dû batailler jusqu'à la dernière journée pour s'imposer 3-1 contre le Club Bruges et arracher leur qualification.

Pourtant, cette qualification n'a pas suffi à rassurer les supporters. La gifle 5-1 infligée par Arsenal en Premier League et la victoire poussive contre Leyton Orient en FA Cup (2-1) montrent une équipe en perte de confiance. Néanmoins, Manchester City reste invaincu à domicile en 2025 et a marqué au moins trois buts lors de ses quatre dernières rencontres à l'Etihad, ce qui pourrait peser face à un adversaire redoutable comme le Real Madrid.

Le Real Madrid, champion déchu mais dangereux

De leur côté, les Merengues de Carlo Ancelotti n'ont pas brillé en phase de groupes, avec trois défaites lors de leurs cinq premiers matchs. Cependant, le Real a su redresser la barre en dominant l'Atalanta, Salzbourg et Brest pour se hisser à un point des huit premiers, une performance néanmoins décevante pour le champion en titre.

Sur le plan national, le Real alterne entre irrégularité et éclairs de génie. Le nul 1-1 contre l'Atlético Madrid ce week-end, marqué par des décisions arbitrales controversées, reflète cette instabilité. Toutefois, les Madrilènes restent en tête de la Liga et peuvent s'appuyer sur leur victoire aux tirs au but contre City la saison dernière pour aborder cette confrontation avec confiance.

Ce duel s'annonce explosif entre deux géants blessés, chacun prêt à tout pour continuer son parcours européen.

Heure du coup d'envoi de Manchester City vs Real Madrid

Ligue des Champions - Phases Finales Etihad Stadium

Le match de l'UEFA Champions League entre Manchester City et le Real Madrid se jouera au stade Etihad à Manchester, en Angleterre.

Il commencera à 21h00 le mardi 11 février, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe de Manchester City

Nico Gonzalez a été contraint de sortir sur blessure avec un coup lors de la victoire en FA Cup de samedi contre Leyton Orient, donc la disponibilité du milieu de terrain ici reste incertaine.

Ailleurs, le manager de City, Pep Guardiola, devra se passer de Rodri en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur ; tout en faisant face à des problèmes de blessures avec Oscar Bobb, Nathan Ake, Jeremy Doku et Ederson également.

Kevin De Bruyne, Erling Haaland et un bon nombre de titulaires réguliers seront de retour dans le XI.

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le patron des Los Blancos, Carlos Ancelotti, a dû faire face à un manque d'options en défense après que Lucas Vazquez a subi une nouvelle blessure aux ischio-jambiers, rejoignant Antonio Rudiger, Dani Carvajal, Eder Militao et David Alaba à l'infirmerie.

Jude Bellingham, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Endrick et Aurelien Tchouameni, en plus d'Ancelotti lui-même, sont tous à un carton jaune d'une suspension. Cependant, une équipe solide sera nécessaire.

Tchouameni sera à nouveau requis pour jouer en tant que défenseur central aux côtés de Raul Asencio.

La forme des deux équipes

