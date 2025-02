Six raisons pour lesquelles Man City peut surprendre le Real Madrid

L'équipe de Pep Guardiola connaît peut-être sa pire saison en 15 ans, mais Los Merengues semblent également vulnérables.

Pour Manchester City, les matchs de la Ligue des Champions en février servent généralement d'entrées aux plats principaux plus copieux à venir par la suite. À cette époque l'année dernière, l'équipe de Pep Guardiola se préparait à se rendre à Copenhague pour le match aller d'un huitième de finale qu'ils finiraient par remporter 6-2 au total. L'année précédente, c'était contre le RB Leipzig, qu'ils ont fini par écraser 7-0 lors du match retour. En février 2022, City s'est rendu au Sporting CP et a triomphé 5-0 lors du match aller, permettant à Guardiola d'aligner une équipe bis pour le match retour.

Mais les choses sont un peu différentes cette année, puisque City doit affronter rien de moins que le Real Madrid après s'être à peine faufilé dans les barrages de la compétition relancée à la suite d'une campagne de phase de ligue désastreuse au cours de laquelle ils n'ont remporté que trois matchs sur huit pour finir 22e sur 36 équipes.

C'est la quatrième saison consécutive où City rencontre Madrid en phase à élimination directe, et la cinquième fois en six saisons. City a éliminé Madrid en 2019-20 et 2022-23, mais a succombé aux Merengues en quart de finale la saison dernière suite à une séance de tirs au but, ayant également perdu lors de la demi-finale dramatique en 2021-22. L'année avant que Guardiola ne prenne les rênes de City, avec Manuel Pellegrini sur le banc, ils avaient été battus en demi-finales.

Les fans de City doivent en avoir assez de voir Madrid, et c'était probablement la dernière équipe qu'ils voulaient affronter à ce stade, d'autant plus que l'équipe de Guardiola traverse encore une campagne éprouvante. Ils ont été écrasés 5-1 par Arsenal il y a moins de deux semaines, et samedi ils ont survécu à une énorme frayeur en FA Cup contre Leyton Orient, une équipe de troisième division.

Mais Madrid a ses propres problèmes, et l'histoire récente de City offre de nombreuses raisons à ceux qui sont persuadés en bleu d'être discrètement optimistes quant à l'élimination des vainqueurs à 15 reprises. C'est certainement ainsi que Ruben Dias l'a vu lorsqu'il a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match : "Depuis que je suis ici, c'est la saison la plus difficile jusqu'à présent. Mais je suis fermement convaincu que même dans le scénario le plus difficile, le début le plus compliqué, vous pouvez toujours faire quelque chose et réaliser quelque chose de beau à la fin."

GOAL expose six raisons pour lesquelles City ne devrait pas du tout craindre d'affronter Madrid...