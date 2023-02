Manchester City - Real Madrid : l'agent d'Erling Haaland lâche une bombe sur son avenir

L'agent d'Erling Haaland, Rafael Pimenta, a déclaré que l'attaquant avait "la clé de la porte" s'il décidait de quitter Manchester City.

L'avocate brésilienne, Rafaela Pimenta, a hérité de l'empire de Mino Raiola après sa mort prématurée en avril de l'année dernière, mais elle a maintenant expliqué comment elle avait été en charge de chaque contrat de la liste des clients de la société au cours des 25 dernières années. Pimenta a également révélé que ses clients ont toujours la "clé de la porte" de leur club, et l'attaquant vedette de Manchester City, Erling Haaland, n'excepte pas à la règle.

"Mon joueur doit être libre de ses décisions"

"Je suis en faveur de la liberté. C'est ma bataille", a déclaré l'agent de Haaland au média espagnol AS. "Je dis toujours qu'une de mes priorités en tant qu'agent est d'offrir au joueur ce que j'appelle 'la clé de la porte'. Quand un joueur va dans un club, je fais tout ce que je peux pour créer les conditions pour que la clé de la porte soit entre ses mains".

"Et si demain tu ne supportes plus d'être là parce que tu n'aimes pas ça, ou que tu n'es pas bien payé, ou que ta femme veut vivre à Paris ? Alors tu pars, non ? Je n'aime pas que mon joueur ne soit pas libre de ses décisions. J'ai fait tous les contrats de cette agence au cours des 25 dernières années. Il n'y a pas eu une seule fois où un joueur a dit 'je veux partir' et n'a pas pu le faire", a ajouté Rafaela Pimenta.

"Haaland vaut 1 milliard"

Tout en soulignant la liberté de Haaland de quitter son nouveau club, Pimenta a refusé de s'étendre sur l'existence d'une clause libératoire de 200 millions d'euros qui, selon The Athletic, prend effet à partir de l'été 2024. Cette clause ne s'appliquerait qu'à des clubs situés en dehors de l'Angleterre, ce qui conduit de nombreux Espagnols à penser qu'il pourrait s'agir d'une porte de sortie potentielle pour le Real Madrid, qui était initialement lié au joueur avant qu'il ne rejoigne l'équipe de Pep Guardiola.

L'avocate brésilienne s'est également exprimée sur la valeur actuelle d'Erling Haaland selon elle, rendant grâce à son meilleur client : "Pour moi, Haaland vaut 1 000 millions. Peut-être que personne ne va payer cela, mais c'est le potentiel qu'il a quand il arrive dans un club. Avec lui viennent les fans, les buts, les résultats sportifs, le professionnalisme, le contenu numérique, la notoriété, les sponsors... Si vous mettez tout cela ensemble, sa valeur est un agrégat de beaucoup de choses. Mais le prix d'un footballeur est en réalité fixé par un club. Je sais que personne ne va payer 700 millions pour un joueur, mais je suis très clair sur le fait que la valeur qu'Erling ajoute quand il arrive dans un club est immense, au moins 1 000 millions."

Le joueur de 22 ans a déjà battu plusieurs records en Premier League, et Pimenta est certain que Haaland continuera à poser de nouveaux jalons sur son chemin pour dépasser les meilleurs joueurs de l'histoire. "Sa casquette se trouve à un endroit qui n'est pas encore connu dans le football. C'est le sommet du joueur moderne", a-t-elle ajouté. "Il ira plus loin que ceux qui l'ont précédé. Pour tout ce que nous savons maintenant sur le corps humain, les possibilités d'entraînement, la nutrition.... Il va battre tous les records." En Angleterre, Haaland continue de battre des records de buts, avec un total de 25 buts en 19 matches de championnat, qu'il espère augmenter lors du déplacement de City à Tottenham dimanche.