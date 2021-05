Manchester City-PSG : Sir Alex Ferguson a rendu visite aux Parisiens

S'agit-il d'une visite surprise ou bien d'un rendez-vous préparé de longue date ? Personne ne le sait mais ce matin, Sir Alex Ferguson, ancien entraîneur de Manchester United (1986-2013) et toujours membre du comité directeur du club anglais, a rendu visite aux joueurs du PSG qui étaient encore dans leur hôtel à quelques heures de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre Manchester City.

L'ancien coach des Red Devils, qui a souvent fait des misères à Manchester City, a été repéré par plusieurs journalistes qui précisent qu'il a passé environ une heure et vingt minutes dans l'hôtel dont les seuls clients sont les joueurs et les membres du PSG en raison de la pandémie du Covid-19.

Lorsqu'il a quitté l'établissement mancunien, Sir Alex Ferguson était accompagné par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Selon le journal local, Manchester Evening News, Sir Alex Ferguson et Mauricio Pochettino entretiennent une relation amicale depuis que l'Argentin a entraîné plusieurs clubs en Premier League (Southampton puis Tottenham) ce qui pourrait expliquer cette visite de courtoisie.

Ferguson, who was wearing a United-branded face mask, was then pictured leaving the building alongside PSG president Nasser Al-Khelaifi (L) [Image: Eamonn and James Clarke] pic.twitter.com/GTccGdGcwM