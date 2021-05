Manchester City-PSG (2-0) - Riyad Mahrez : « On mérite de passer »

Comme à l'aller, Riyad Mahrez a été décisif face au PSG. Ce mercredi soir, il a inscrit un doublé et était bien évidemment heureux.

Pour Riyad Mahrez, supporter de l'OM, cette demi-finale restera un excellent souvenir. Le milieu offensif algérien a signé un doublé après avoir marqué le but de la victoire à l'aller. Et après la rencontre, il s'est confié à nos confrères de RMC Sport et estimait que la qualification de City pour la finale était amplement méritée : « Je pense que c'est mérité sur les deux matches, on mérite de passer, on a su être efficaces au moment où il fallait. On a été moyens en première période mais on a su relever le niveau ensuite, on peut mettre trois ou quatre buts. Après ils ont perdu leurs nerfs, ils ont pris un rouge, ça nous a un peu facilité la tâche. »

Sur sa discussion avec Benjamin Mendy : « Il m'a fait deux-trois reproches à la pause, je n'avais pas trop aimé, je lui ai dit de sa calmer. »

Sa meilleure saison ? : « Je ne sais pas si c'est ma meilleure saison ici, mais marquer dans les grands matchs c'est ce qu'on veut quand on est footballeur. J'ai réussi à marquer trois buts sur les deux matches, c'est bien pour l'équipe. On a été très solides comme je l'ai dit, on mérite de passer. »