Manchester City prêt à offrir le capitanat à De Bruyne

Afin de le convaincre de rester au club, la direction de Manchester City songerait à offrir le brassard de capitaine à Kevin De Bruyne.

envisage d’employer les grands moyens pour inciter Kevin De Bruyne a étirer au plus loin son parcours avec le club. Le milieu de terrain belge devrait hériter du brassard de capitaine suite au départ de son coéquipier David Silva à l’issue de la saison en cours.

Cette nouvelle a été divulguée par le média belge HLN et qui intervient quelques jours seulement après que De Bruyne ait fait savoir qu’un départ n’était pas à exclure durant le prochain mercato.

De Bruyne à City jusqu’en 2025 ?

Ces propos ont fait couler beaucoup d’encre et ont sérieusement secoué les Eastlands, surtout qu’il a semblé conditionner la poursuite de son aventure à l’Etihad Stadium à une participation à la Ligue des Champions. De Bruyne a cependant précisé aussi qu'il pourrait rester à City si l'interdiction ne durait qu'une seule saison.

Afin de faire taire les rumeurs et aussi éviter de provoquer un malaise au sein du club anglaise, HLN a publié un article ce lundi afin de clarifier les commentaires de De Bruyne. « Ce n’était pas des menaces et City «n’a pas de quoi être inquiet », a précisé la source.

Et on apprend donc aussi que City voit De Bruyne comme son futur capitaine et ce pour les «cinq prochaines années». Cette annonce se vérifiera-t-il ? Wait and see.