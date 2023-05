Manchester City - Pep Guardiola s'exprime sur la fête du titre, très arrosée

L'entraîneur de Manchester City a levé le voile sur les célébrations du titre de son équipe, mais a salué la performance de celle-ci contre Brighton.

L'entraîneur de Manchester City a révélé que ses joueurs avaient fait la fête jusque tard dans la nuit après avoir été couronnés champions de Premier League le week-end dernier. Mais il a été impressionné par la façon dont ils se sont remis de leurs célébrations alcoolisées en trois jours pour obtenir un match nul 1-1 très divertissant contre Brighton.

"Nous avons montré pourquoi nous sommes champions"

"Il est vrai qu'il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de Brighton pour se qualifier officiellement pour l'Europa League et pour le match que nous avons joué", a déclaré Guardiola à Sky Sports. "Je pense que nous avons bu tout l'alcool qu'il y avait à Manchester et 40 heures plus tard, nous nous sommes comportés et nous avons montré la raison pour laquelle nous sommes champions".

"Face à cette équipe, qui a fait ce qu'elle a fait avec ou sans le ballon, je n'ai pas vu une goutte d'eau dans notre intensité ou notre idée. C'est pourquoi il faut me montrer à nouveau ce que nous avons fait cette saison, car nous l'avons gagné sur le terrain, sans que personne ne nous ait rien donné", a ajouté l'Espagnol.

"Haaland subi toujours des fautes"

Phil Foden a donné l'avantage à Manchester City, mais un but sensationnel de Julio Enciso sur une longue distance a permis à Brighton d'égaliser. Erling Haaland pensait avoir redonné l'avantage à City en fin de match sur une tête mais le but a été refusé pour une faute du Norvégien sur Levi Colwill.

Guardiola a reçu un carton pour s'être plaint de la décision et l'a également critiquée après le match. "Si c'est une faute, alors les 25 actions sur les longs ballons d'Erling doivent être des fautes", a-t-il ajouté après la rencontre. "Il reçoit des fautes à chaque fois de la part des défenseurs centraux".

Manchester City terminera la saison de Premier League sur le terrain de Brentford dimanche. Il disputera ensuite la finale de la FA Cup contre Manchester United et la finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan en juin.