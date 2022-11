Manchester City : Pep Guardiola répond à Zlatan Ibrahimovic

Attaqué par Zlatan Ibrahimovic sur sa gestion des joueurs et son égo, Pep Guardiola s'est moqué de la thèse du Suédois.

Zlatan Ibrahimovic et Pep Guardiola ne partiront pas en vacances ensemble, c'est une certitude. Le premier en veut toujours à l'Espagnol pour la façon dont il l'a traité lors de son passage au FC Barcelone tandis que le second ne porte guère le Suédois dans son coeur, encore plus après tous les tacles que ce dernier lui a envoyé publiquement.

"Je suis tellement jaloux"

Zlatan Ibrahimovic a exprimé son admiration pour Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, mais s'en est pris une nouvelle fois à l'entraîneur lorsqu'on lui a demandé si Guardiola pouvait l'aider à se développer, en disant : "Est ce que Haaland me plaît ? Oui beaucoup", a indiqué Zlatan dans un entretien à Canal +. "Je pense que c’est un joueur très intelligent. Il ne fait pas les choses qu’il est incapable de faire. Il ne descend pas chercher le ballon pour jouer. Il ne descend pas pour faire des gri gri. Il attend devant le but et il les tue tous. Il me rappelle des joueurs comme Inzaghi, Trezeguet, Vieri. C’est la nouvelle version de ces joueurs".

"Pep Guardiola peut il le rendre encore plus fort ? Ça dépend de l’ego de Pep Guardiola, s’il le laisse devenir plus grand que lui ou non. Parce qu’il ne m’a pas laissé devenir plus grand moi ? Moi ou d’autres ? Pas uniquement moi, beaucoup d’autres", a ajouté l'avant-centre de l'AC Milan. Une balle perdue pour Pep Guardiola.

"J'ai dit à Erling de ne plus marquer pour qu'ils parlent à nouveau de moi"

L'entraîneur de Manchester City n'a pas été effrayé par ces commentaires, puisqu'il a ridiculisé l'attaquant suédois lorsqu'il a été interrogé en conférence de presse vendredi.

"Il a raison, il a complètement raison. Dans ce club, dans cette équipe, mon ego dépasse toute autre personne, tout joueur", a déclaré Guardiola. "Je n'aime pas quand Erling marque trois buts et que tous les temps forts sont pour lui. Je suis tellement jaloux ! Honnêtement, je suis tellement jaloux !"

"J'ai dit 'Erling, s'il te plaît, plus de buts, sinon les journaux ne parleront plus de moi, et seulement de toi'. Il a raison, il [Ibrahimovic] me connaît parfaitement. Peut-être qu'il peut écrire un autre livre", a lancé l'Espagnol d'un ton moqueur. Pep Guardiola a fait du Zlatan Ibrahimovic pour répondre à ce dernier en utilisant le sarcasme pour afficher son opinion.

Ibrahimovic a été un critique virulent de Guardiola au fil des ans, depuis que les deux hommes ont travaillé ensemble à Barcelone et se sont séparés de manière acrimonieuse. La star de l'AC Milan a fait de nombreuses allusions au manager et a affirmé qu'il avait même appelé Guardiola son "ennemi" dans le vestiaire. L'attaquant norvégien pourrait être de retour en action pour Manchester City ce week-end, lors du match contre Fulham en Premier League.