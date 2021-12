Manchester City : Pep Guardiola rassure Kevin De Bruyne

Maître à jouer de Manchester City depuis plusieurs années, Kevin De Bruyne peine à retrouver son influence habituelle depuis le début de la saison 2021/22. Après avoir enchaîné un nombre conséquent de matches lors de l'exercice précédent, le Belge traîne encore quelques séquelles du virus du Covid-19, mais préserve toute la confiance de son entraîneur.

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre de Ligue des Champions face au RB Leipzig, Pep Guardiola a abordé le cas de son milieu de terrain. Le Catalan a déclaré que Kevin De Bruyne serait titulaire face aux Allemands, lui qui retrouve enfin des sensations.

"Kevin a eu la corona, il progressait dans sa condition physique et puis il y a eu un revers. C'est normal parce que les gens qui souffrent du corona, les jours suivants, ils se sentent si vides... Petit à petit, il a joué les 30 premières minutes, demain il commencera et nous verrons combien de minutes il peut jouer", a confié l'entraîneur du Champion d'Angleterre ce lundi.

"Kevin n'a pas besoin de me montrer quoique ce soit"

Malgré ses performances en dessous de ses standards habituels, Pep Guardiola garde une confiance aveugle en son élément offensif, et a expliqué ses difficultés actuelles. "Kevin a joué toute la saison depuis le début. Il est arrivé après l'Euro la saison dernière dans une condition difficile et il a joué, joué et joué. Maintenant, il doit revenir et se battre pour une place comme tout le monde. Mais Kevin n'a pas besoin de me montrer quoique ce soit. Il doit revenir en étant lui-même et se montrer qu'il est de retour, et faire ce qu'il a à faire".

"Mais bien sûr la compétition est nécessaire dans l'équipe et il le sait, mais Bernardo le sait, et Gundogan le sait, et tous les ailiers et les attaquants le savent. Je les connais tous, ils n'ont pas besoin de me montrer quoi que ce soit. Ils doivent le montrer pour eux-mêmes, jouer bien parce qu'ils doivent le faire, parce qu'ils ont la qualité pour le faire pour eux-mêmes, pour l'équipe, pour leurs camarades, pour tout le monde", a ensuite ajouté l'ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich. Leader de Premier League, le club anglais est déjà assuré de terminer à la première place de son groupe devant le Paris Saint-Germain.