Manchester City : Pep Guardiola-Kevin De Bruyne, le clash !

Manchester City a battu le Real Madrid et s'est qualifié pour la finale de la C1, mais tout n'est pas un long fleuve tranquille à City.

Pep Guardiola est un entraîneur exigeant, ce n'est pas pour rien qu'il est considéré par la majorité des joueurs et des observateurs du football mondial comme le meilleur entraîneur de la planète. L'Espagnol est parfois aussi nerveux, surtout en Ligue des champions, l'objectif majeur de Manchester City.

"Tais-toi"

Hier, face au Real Madrid, Pep Guardiola aurait pu rapidement perdre en nervosité au vu du début de ses troupes qui ont rapidement mené 2-0. Les leaders de la Premier League se sont imposés 4-0 face aux champions d'Europe en titre à l'Etihad Stadium mercredi, ce qui leur permet de prendre rendez-vous avec l'Inter à Istanbul le 10 juin.

Pourtant, Pep Guardiola n'a rien lâché tout au long de la rencontre, même si son équipe menait largement, remobillisant ses troupes à tout instant de la partie et surtout en conservant son exigence sur chaque action. L'Espagnol a même perdu son sang-froid face au milieu de terrain Kevin De Bruyne à un moment de la seconde mi-temps, alors que le meneur de jeu belge gâchait une action.

"Nous nous sommes beaucoup précipités"

Kevin De Bruyne n'a pas apprécié l'intervention de son manager sur le banc de touche et a été filmé en train de crier "tais-toi, tais-toi" en direction du banc de touche de Manchester City. Guardiola a déclaré à Movistar qu'il avait vu De Bruyne répondre avec colère à la zone technique et qu'il avait ressenti le besoin de donner un tel conseil au milieu d'un choc continental de poids lourds

"A 2-0, nous nous sommes beaucoup précipités. Juste après la pause, [Ilkay] Gundogan a perdu un ballon, Kevin a fait trois transitions qui n'étaient pas nécessaires et nous nous sommes beaucoup précipités alors que nous devions faire le contraire, les couler et les tourner, les couler et les tourner. Mais c'est normal. On se rapproche, on se précipite et ça nous a coûté plus cher, même si dans l'ensemble on a fait un match extraordinaire", a expliqué l'Espagnol.

Pep Guardiola a parfois remis en question la contribution de Kevin De Bruyne à la cause de Manchester City cette saison, mais le joueur de 31 ans fait toujours partie intégrante des plans des Cityzens, qui cherchent à réaliser le triplé Premier League, FA Cup et Ligue des champions en 2022-23.