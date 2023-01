Manchester City : Pep Guardiola démonte ses joueurs

L'entraîneur espagnol était très remonté après la défaite de son équipe contre Southampton et a prévenu ses joueurs pour le derby de Manchester.

Pep Guardiola ne nous a pas habitué ces derniers temps à passer des coup de gueule à l'encontre de son équipe, tant Manchester City domine le football anglais depuis plusieurs années. Habitué à être en lice pour réaliser un triplé, voir même un quadruplé pendant une bonne partie de la saison, Manchester City va devoir faire une croix sur la Carabao Cup cette saison.

"Nous n'étions pas prêts"

Manchester City a été évincé de la Carabao Cup après sa défaite 2-0 contre Southampton, n'ayant pas enregistré le moindre tir cadré pour la première fois depuis avril 2018. Une statistique qui fait mal. Pep Guardiola n'a pas mâché ses mots au moment d'évaluer son équipe après le coup de sifflet final et a prévenu qu'ils succomberont à une autre défaite dans le derby ce week-end s'ils ne montrent pas d'améliorations significatives.

L'entraîneur de Manchester City a descendu son équipe face aux journalistes : "La meilleure équipe a gagné. Ils étaient meilleurs. Nous n'avons pas bien joué. Nous avons eu un mauvais départ et nous n'avons pas été performants. Aujourd'hui, nous n'étions même pas proches de ce que nous sommes. Nous n'étions pas prêts à jouer dans cette compétition pour aller en demi-finale. Nous n'étions pas prêts".

"Si nous jouons comme ça contre Manchester, nous n'avons aucune chance"

"Vous devez être prêt pour chaque match quand vous jouez pour Manchester City et aujourd'hui nous ne l'étions pas. Si nous nous comportons de la sorte dans le derby de Manchester, nous n'avons aucune chance. J'ai le sentiment aujourd'hui que la composition de l'équipe n'a pas d'importance, c'est la performance qui arrive. Nous n'étions pas là", a ajouté l'Espagnol.

Une erreur individuelle de Sergio Gomez et un mauvais positionnement de Stefan Ortega ont conduit aux deux buts encaissés par Manchester City lors d'une soirée décevante à St Mary's. Pep Guardiola avait décidé de garder sur le banc au coup d'envoi, mais dans une tentative désespérée de renverser la situation, il a fait entrer Kevin De Bruyne, Nathan Ake et Manuel Akanji à la pause, puis Erling Haaland et Rodri en seconde période.

Cependant, cela n'a pas suffi à effacer le début de match catastrophique qui les a vus s'incliner de deux buts dans les 30 premières minutes. Après une défaite surprise en Carabao Cup, les troupes de Pep Guardiola vont maintenant se concentrer sur la Premier League et sur un énorme choc contre le rival de Manchester United dans le derby de samedi.