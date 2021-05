"Manchester City ne payera pas 175 millions d'euros pour Kane", prédit un ancien international anglais

L'ancien défenseur anglais peut comprendre pourquoi Guardiola aime la star de Tottenham, mais ne s'attend pas à ce City paye 175 millions pour lui.

Manchester City ne paiera pas 175 millions d'euros pour Harry Kane, dit Micah Richards, et Pep Guardiola devrait plutôt investir sur Kylian Mbappé ou Erling Haaland s'il décidé de dépenser ce genre de somme d'argent pour un autre attaquant. Les nouveaux champions de Premier League devraient être sur le marché pour un autre attaquant cet été alors qu'ils se préparent à se séparer du meilleur buteur de l'histoire du club, Sergio Aguero.

La star de Tottenham Kane est sur le point de faire son entrée en lice sur le marché des transferts alors qu'il a demandé à ses dirigeants de quitter les Spurs selon la presse anglais, mais Micah Richards doute que les pensionnaires de l'Etihad Stadium investissent leur argent sur un attaquant de 27 ans alors qu'il y aura des alternatives plus jeunes, et plus séduisantes pour l'avenir au Paris Saint- Germain et au Borussia Dortmund.

L'ancien défenseur de Manchester City a déclaré à BBC Radio 5 Live, Manchester United et Chelsea ayant également déclaré être dans la course pour le capitaine anglais, Harry Kane: "Bien sûr, que cela marcherait à Manchester City, il travaille dur et il marque des buts. Voudraient-ils payer 150 millions d'euros pour lui? Non, ils ne le feraient pas. Ils peuvent payer 90 millions d'euros ou 100 millions d'euros, mais ils ne vont pas l’obtenir pour cela. Ils chercheraient des jeunes s’ils dépensaient plus de 150 millions d'euros. Ils choisiraient Haaland ou Mbappé".

"Le PSG à l'affût en cas de départ de Mbappé"

L'article continue ci-dessous

"Le fait est que je pense que Kane est un joueur parfait pour Manchester United. Lui et Edinson Cavani en attaque pour ce rôle, l'un joue, l'autre se repose, vous auriez deux des meilleurs attaquants du monde. Harry Kane serait le numéro un, Cavani étant bien géré, car il a 34 ans et vous pouvez voir l'impact qu'il peut avoir dans le onze de départ ou en super-sub. Je ne vois tout simplement pas Manchester City le recruter s'il coûte plus de 150 millions d'euros pour être honnête", a conclu l'ancien Sky Blues.

Harry Kane ne manquera pas de prétendants s'il cherche réellement à quiter les Spurs cet été, mais peu de clubs peuvent se permettre de payer ce que Daniel Levy et les dirigeants de Tottenham attendent pour leur buteur. Manchester City fait partie de ce groupe d'élite, avec quelques rivaux de la Premier League, tandis que le PSG - sous la direction de l'ancien entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino - pourrait également entrer dans la danse.

Si le champion du monde 2018, Kylian Mbappé quittait le Parc des Princes cet été, car il ne s'est pas encore engagé à prolonger son contrat au-delà de 2022, alors Harry Kane serait son remplaçant tout trouvé. Il est cependant toujours lié à un accord jusqu'en 2024 et peut s'attendre à ce que les Spurs bloquent son départ et se battent pour le retenir indépendamment de tout désir d'aller ailleurs pour remporter des trophées majeurs.