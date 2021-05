Harry Kane demande un bon de sortie

L'international anglais Harry Kane aurait exprimé à ses dirigeants de Tottenham son envie d'aller voir ailleurs.

Harry Kane a réitéré sa position selon laquelle il voulait quitter Tottenham cet été.

Le joueur de 27 ans est devenu frustré par l'incapacité du club à concourir au plus haut niveau, après avoir vu son équipe se rater dans les différentes compétitions et manquer la qualification pour la prochaine C1.

Les Spurs ont longtemps été réticents à recevoir des offres pour leur buteur mais le capitaine anglais espère qu'ils reverront leur position lors de la prochaine intersaison au vu de ses états de service. Il y a fort à parier que Daniel Levy exigera des frais colossaux pour Kane car ce dernier est encore lié jusqu'en 2024.

Kane devrait rester en Angleterre

Manchester United, Manchester City et Chelsea sont les destinations potentielles pour l'avant-centre des Spurs, bien que l'on ne sache toujours pas si un transfert se matérialisera. Les trois géants de la Premier League ont une puissance financière importante et recherchent des signatures offensives, et ce malgré la pandémie de coronavirus qui a impacté leurs finances.

Dans le cas de Man Utd, cependant, le transfert est peu probable car les Red Devils viennent de renouveler le contrat d'Edinson Cavani et il est possible qu'ils se concentrent désormais sur la signature d'un ailier droit que pourrait être Jadon Sancho du Borussia Dortmund.

Kane tient à résoudre sa situation avant le Championnat d'Europe pour pouvoir être concentré sur sa sélection, mais on peut quand même imagine que ce feuilleton s'étire sur tout l'été.

Avec 22 buts en Premier League, Kane est à égalité avec Mohamed Salah de Liverpool et est en course pour le titre du meilleur buteur de la saison en Premier League. Toutes compétitions confondues, il compte 32 buts et 16 passes en 47 matchs toutes compétitions confondues, ce qui en fait l'un des attaquants les plus prolifiques du circuit.