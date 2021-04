"Kane peut partir pour le bon prix"

L'ancien gardien de but Brad Friedel a parlé à Stats Perform News de l'avenir du duo de Tottenham Harry Kane et Hugo Lloris.

Harry Kane est ambitieux et veut gagner des trophées, mais le président de Tottenham, Daniel Levy, ne laissera pas l'atout précieux du club partir à moins que le prix ne soit correct, dit Brad Friedel.

Kane a atteint 20 buts en Premier League pour une cinquième saison avec un doublé contre Everton la semaine dernière, bien que l'attaquant ait été évacué plus tard dans le match nul 2-2 face aux Merseyside en raison d'une blessure à la cheville.

L'international anglais a raté la victoire 2-1 des Spurs à domicile contre Southampton mercredi - la première sortie avec le boss temporaire Ryan Mason en charge - et on ne sait pas s'il se remettra à temps pour participer à la finale de la Coupe EFL Carabao dimanche contre Manchester City.

Ce match lui offre la chance de décrocher un premier trophée au cours de sa carrière à Tottenham; il faisait partie de l'équipe de Mauricio Pochettino qui a perdu la finale de la Ligue des champions 2019 contre Liverpool, tandis que le club du nord de Londres a terminé deuxième derrière Chelsea à la fin de la saison de Premier League 2016-17.

Kane a déclaré qu'il évaluerait son avenir après le tournoi retardé de l'Euro 2020, bien que l'ancien gardien de but des Spurs Friedel estime qu'une décision se produira si un prétendant correspond à l'évaluation du président Levy, comme cela s'est produit lorsque Gareth Bale et Luka Modric ont fini par s'engager au Real Madrid.

"Il voudra sans aucun doute gagner des trophées", a déclaré Friedel, qui a passé quatre saisons à Tottenham, à Stats Perform News. "C'est un joueur très ambitieux, évidemment l'un des meilleurs et tout le monde peut voir ses buts et le regarder jouer. Quiconque signe un contrat à Tottenham part quand [Levy] parvient à un accord le club d'en face. Peu importe que vous soyez Gareth Bale ou Luka Modric, ou que vous soyez Harry Kane. Lorsque l’accord est bon et qu’il vous reste plusieurs années sur votre contrat, vous serez alors vendu ".

"Désolé de mettre un frein sur la spéculation mais ce ne sont que les représentants de Harry et Daniel et le conseil d'administration qui savent quand cela va être fait. À part cela, nous perdons notre souffle à parler, pour être honnête. Je pense qu'il y a un chiffre et une fois que ce chiffre est atteint, Daniel autorisera cette vente. Mais je pense que ça finira par se produire avant que la carrière de Harry Kane ne soit terminée, pourvu que, Dieu nous en préserve, il n'y a pas de blessure."

Tottenham doit également faire face à une décision sur l'avenir à long terme du capitaine Hugo Lloris, dont le contrat actuel expire à la fin de la saison 2021-22. "Hugo est toujours, à mon avis, l'un des meilleurs", a déclaré Friedel à propos de l'international français. "Ce que vous obtenez avec Hugo, c'est que s'il fait une erreur, il sait rebondir.Vous pouvez acheter un gardien de but étranger qui n'est pas habitué à la Premier League. Donc, tant qu'Hugo est en forme, il n'y a aucune raison de trouver un nouveau gardien pour le remplacer. C'est mon opinion pour le moment".