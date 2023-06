Manchester City – Manchester United : Les étonnants records battus ou égalés lors de la finale de la FA Cup

Plusieurs records ont été battus ou égalés lors de la finale de la FA Cup 2023 remportée par Manchester City face à Manchester United.

Ce samedi 3 juin 2023, toute l'Angleterre avait les yeux rivés vers le stade de Wembley pour la finale de la FA Cup entre Manchester City et Manchester United.

Dans ce derby de Manchester, ce sont les Citizens qui ont pris le dessus sur leur grand rival et voisin. Les hommes de Pep Guardiola l'ont en effet emporté 2 buts à 1 grâce à un doublé d'Ilkay Gündogan (1ère, 51e) tandis que Bruno Fernandes a inscrit l'unique but des siens (à la 33e minute, sur un penalty).

Au cours de cette finale, la 142e dans l'histoire de la FA Cup (la compétition existe depuis la saison 1871-1872 !), plusieurs records étonnants ont été battus ou égalés.

Le but le plus rapide de l'histoire des finales de la FA Cup !

Le premier record battu est celui du but le plus rapide inscrit lors d'une finale de la FA Cup. Ilkay Gündogan n'a mis que douze secondes pour faire trembler les filets adverses et c'était seulement le quatrième ballon touché par un joueur de City depuis le coup d'envoi du match donné par l'arbitre monsieur Paul Tierney.

Le précédent record appartenait à Louis Saha, buteur après 25 secondes pour Everton face à Chelsea lors de la finale de l'édition 2009. Mais les Toffees s'étaient finalement inclinés 2-1…

Une histoire de capitaines

Autre statistique étonnante, c'est la première fois que les deux capitaines au coup d'envoi du match marquent en finale ! Ilkay Gündogan a donc doublement marqué les esprits ce samedi tandis que Bruno Fernandes restera lui aussi dans l'histoire malgré la défaite de son équipe.

Manchester City privé d'une performance historique par Bruno Fernandes

Le but de Bruno Fernandes (son 25e penalty marqué sur 28 depuis qu'il joue à Manchester United) a aussi empêché Manchester City de finir la compétition sans encaisser le moindre but, ce qui est une performance rarissime.

Manchester City était en effet devenu le premier club à se qualifier pour une finale de FA Cup sans prendre le moindre but depuis 1966 !

Mais comme Everton en 1966, les Citizens ont gagné en prenant au moins un but (Everton avait battu Chelsea 3-2 en finale il y a 57 ans).

En conséquence, seuls trois clubs peuvent toujours se vanter d'avoir gagné la FA Cup en préservant leur cage inviolée : The Wanderers en 1873 (tenante du titre, l'équipe était directement qualifiée pour la finale), Preston North End en 1889 (en éliminant successivement Bootle, Grimsby Town, Birmingham St George's, West Bromwich Albion et Wolverhampton en finale) et Bury en 1903 (en battant Wolverhampton, Sheffield United, Notts County, Aston Villa puis Derby County en finale).

Manchester City pourra se consoler en se disant qu'elle est la 7e équipe à triompher en FA Cup en n'ayant pris qu'un seul but en six matches joués après Clapham Rovers (1880), Aston Villa (1913), Preston North End (1938), Everton (1995), Portsmouth (2008) et Chelsea (2010).