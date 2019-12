Manchester City-Manchester United (1-2), United détruit les derniers rêves de titre de City

Le derby de Manchested United a livré un résultat inattendu avec un succès pour des Red Devils pas vraiment favoris au coup de sifflet initial.

se devait de l'emporter pour continuer de croire au titre après le succès de à ce samedi.

Mais n'étaient pas d'accord. Les Red Devils se sont offerts un début de match pétaradant et ont ouvert le score grâce à Marcus Rashford. Toujours inspiré face aux grosses équipes de , l'attaquant anglais obtient et transforme un pénalty pour permettre aux Red Devils de faire la course en tête.

Rashford trouvera la barre 4 minutes plus tard avec une frappe sur laquelle Ederson était battu suite à une belle échappée d'Anthony Martial. C'est d'ailleurs l'attaquant français qui doublera la mise pour son équipe.

Le Français s'appuie en une-deux sur Daniel James et sa frappe du gauche fait mocuhe pour le 2-0. City tente de rétorquer par Rodri qui sollicite David De Gea. Le portier mancunien répond à cette sollicitation avec brio d'une sublime parade.

L'équipe locale finira par réduire la marque par Otamendi à 5 minutes du terme de la tête sur un corner de Mahrez. Et l'Algérien butera sur De Gea quelques minutes plus tard. Mais cela ne sera pas suffisant pour les Citizens. Manchester United profite de ce derby mancunien pour briser les rêves de titre de son rival historique.