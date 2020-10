Manchester City, Mahrez ne ferme pas la porte au PSG et à l'OM

Avant le match entre Marseille et Manchester City, Riyad Mahrez a été sondé sur une arrivée en France au micro de Canal+.

Oui ou non ? Riyad Mahrez serait-il prêt à rejoidnre le PSG ou l'OM dans le futur ? C'est question qui lui a été posée par un coéquipier citizien.

🗨️ "Toi qui a toujours été un supporter de l' depuis petit, aujourd'hui si le PSG demande à te recruter, tu dirais oui ou non ?"@Mahrez22 un jour en ? La question qui tue de @benmendy23 😅😏 pic.twitter.com/9iJOkfERn2 — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) October 24, 2020

"Toi qui a toujours été un supporter de l'Olympique de Marseille depuis petit, aujourd'hui si le PSG demande à te recruter, tu dirais oui ou non?, l'a questionné Benjamin Mendy pour Canal Plus.

Et Mahrez ne ferme pas la porte au club de sa ville natale : "Il est fou lui. C’est vrai que j’étais un supporter de Marseille quand j’étais petit. Après si le PSG…ce n’est pas d’actualité parce que je suis encore sous contrat et je suis bien à Manchester. Mais Paris c’est ma ville. Je suis né et j’ai grandis à Paris. On ne sait jamais."

À noter que le Fennec aurait même pu rejoindre Marseille lors du mercato hivernal pendant la saison 2014-2015, mais le club phocéen ne l'avait pas jugé assez bon : "J’aurais pu aller jouer à Marseille et je peux encore aller jouer à Marseille. On ne sait jamais dans la vie, il ne faut fermer aucune porte. Moi à l’époque je ne savais pas et j’étais bien à Leicester mais ils ont jugé que je n’avais pas le niveau."