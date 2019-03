Manchester City - L'UEFA ouvre une enquête dans le cadre du Fair Play Financier

L'UEFA a annoncé avoir ouvert une enquête ce jeudi à l'encontre de Manchester City dans le cadre du Fair Play Financier.

Très dépensiers ces dernières saisons sous l'égide de leur propriétaire émirati, les Skyblues pourraient être inquiétés par l'UEFA dans le cadre des règles du Fair Play Financier. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir ce jeudi l'instance du football européen, qui a ouvert une enquête.

"L'organe de contrôle financier des clubs de l'UEFA ouvre une enquête sur Manchester City pour de supposées violations du Fair Play Financier. L'investigation va porter sur plusieurs violations présumées du FPF récemment rendues publics par divers médias", peut-on lire dans un communiqué de l'UEFA.

"L'UEFA ne fera pas plus de commentaire pendant que l'enquête suit son cours." L'UEFA a eu plusieurs fois l'occasion de mettre en garde Manchester City concernant ses dépenses, notamment lors de l'été 2017 après un mercato estival très dépensier, avec notamment les arrivées des deux anciens monégasques Benjamin Mendy et Bernardo Silva.

Le champion d'Angleterre en titre et leader de actuel de Premier League pourrait donc à nouveau être inquiété par les règles du FPF, comme plusieurs clubs avant lui, à commencer par le PSG. Le club français, sanctionné à l'été 2014, est de nouveau dans le radar de l'UEFA depuis les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé en 2017 pour plus de 400 millions d'euros.

En novembre dernier, dans la foulée des Football Leaks qui avaient permis de révéler de nombreux documents, le président de la ligue espagnole, Javier Tebas, avait réclamé des sanctions à l'encontre des Citizens et des Parisiens. "Les exclure pendant une année de la Ligue des champions enverrait un message clair et montrerait que les règles doivent être prises au sérieux", avait-t-il lancé. "Il ne s'agit pas spécifiquement de punir le PSG, mais de faire respecter les règles. Et nous nous attendons à ce que tout le monde les respecte."

En décembre dernier, l'entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola, se voulait confiant face à cette menace de sanctions. "Nous ne serons pas exclus [de la Ligue des champions]. C'est ce que je pense parce que j'ai confiance en mon président et mon directeur exécutif, confiance en leurs explications. Je leur fais confiance. Mais si sanction il y a, parce que l'UEFA l'a décidé, nous l'accepterons et on avancera."