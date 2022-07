Manchester City : Les grands débuts de Haaland

Erling Haaland devrait effectuer la nuit prochaine ses premiers pas sous le maillot de Manchester City.

Manchester City affronte le Bayern Munich au Lambeau Field de Green Bay samedi soir. Une rencontre qui sa ponctue sa courte tournée de présaison en Amérique. Et c’est aussi le dernier match de préparation avant le rendez-vous de Community Shield contre Liverpool.

Erling Haaland, la recrue phare des Sky Blues, n'a pas participé au premier match amical. Celui disputé et gagné face aux Mexicains de Club America à Houston. Il n’était pas encore dans les meilleures conditions physiques pour tenir sa place. Le Norvégien a pu cependant parfaire sa forme depuis et il devrait être opérationnel face aux Bavarois.

"A moins qu’il n’éprouve un problème lors de la séance d'entraînement de cet après-midi, ou qu’il se sente mal ce soir et tombe du lit et se casse la cheville, alors il jouera", a déclaré Pep Guardiola, le manager des champions d’Angleterre.

Guardiola loue la personnalité de Haaland

Le technicien catalan a poursuivi en déclarant qu’en attendant de pouvoir voir à l’œuvre Haaland sur le terrain, il essaye de le connaitre en tant que personne. "L'une des choses que j'essaie de découvrir est de savoir si c'est un gars sympa. Je n'aime pas beaucoup travailler avec des gars qui ne sont pas gentils. Quand vous avez un vestiaire et que l'alchimie est bonne, cela vaut plus que des heures de tactique. Cet été, nous avons acheté des personnes exceptionnelles. Et le reste (du groupe), on se connaît ».

Pour finir, Guardiola a aussi regretté le départ de certains éléments : "Et nous sommes tristes parce que Raheem, Gabriel et Oleks étaient incroyablement appréciés. Depuis que je suis arrivé à Manchester, la cohésion est incroyable. Cela rend les choses positives pour moi."