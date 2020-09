Manchester City - Leicester City (2-5), City s’effondre face à Leicester

a fait pschitt dès sa première rencontre à domicile de la saison en . Le vice-champion d’ a essuyé une énorme claque face à Leicester, le 5e du dernier exercice (2-5). Une vraie correction et dont Jamie Vardy a été le principal protagoniste. En verve, le vieux briscard anglais a marqué trois buts.

Vardy était le dernier joueur à avoir réussi un hat-trick face aux Eastlands. Il a donc récidivié et cela a fait très mal aux locaux et à leur manager Pep Guardiola. Depuis qu’il entraine, le coach catalan n’avait encore jamais vu son équipe en prendre cinq dans un match. Pourtant, il en était à 686e dirigé ce dimanche. Un vrai coup de tonnerre !

Pourtant, la soirée a assez bien commencé pour City. Après quatre minutes de jeu, ils étaient devant au score grâce à Riyad Mahrez. De retour dans le onze de départ, l’Algérien a fait mouche d’une lourde frappe croisée du droit. Kasper Schmeichel ne pouvait rien faire pour arrêter le cuir. Les Sky Blues étaient lancés, mais ils ont vite lâché prise et ont laissé leurs opposants les punir dans de grandes proportions.

1 - For the first time in 686 games as a manager, Pep Guardiola has seen his side concede five goals. It is also the first time in 438 games at the Etihad Stadium that Manchester City have shipped five goals in any competition. Famous. #MCILEI https://t.co/M3edianY1v