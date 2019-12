Manchester City-Leicester (3-1) - Le Champion sort les muscles

Distancé au classement par Leicester et mené au score en première période, Manchester City a finalement renversé les Foxes à l'Etihad Stadium (3-1).

Devancés par dans la course au titre de Champion d' , Leicester et n'en demeurent pas moins deux redoutables équipes. Auc coup d'envoi, les Foxes, emmenés par un Jamie Vardy de retour en état de grâce ces dernières semaines, pointaient à dix points des Reds, mais devançaient les Sky Blues de seulement quatre petites longueurs. Autant dire que la rencontre de ce samedi à l'Eithad Stadium était d'une importance capitale pour les deux formations.

D'un côté, Manchester City, tenant du titre en et meilleure attaque du championnat, voulait faire respecter la hiérarchie. De l'autre, une équipe ambitieuse, meilleure défense du championnat et invaincue depuis neuf rencontres de rang, désirait faire passer un message. Voilà qui promettait un spectacle de haute volée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce choc n'a pas déçu, tant l'intensité propre au championnat anglais a été au rendez-vous pendant 90 minutes.

Un choc qui a tenu toutes ses promesses à l'Etihad

Il faut dire que les Foxes ne sont pas venus pour faire de la figuration, eux qui ouvraient le score par l'intermédiaire de l'intenable Jamie Vardy à la 22ème minute de jeu. Trouvé dans la prodondeur, l'ancien international anglais faisait admirer sa vitesse fulgurante et trompait le portier Ederson d'un petit lob inspiré du pied gauche. Distancé au classement ainsi qu'au score désormais, Manchester City allait devoir réagir... Et cela n'a pas manqué. Bien au contraire.

Vexés, les hommes de Pep Guardiola égalisaient d'abord grâce à un but inscrit par Riyad Mahrez à la 30ème minute. Trouvé sur son aile droite, l'ancien Foxes fixait la défense adverse avant d'armer une frappe déviée qui prenait le Kasper Schmeichel à contre-pied. Peu avant la pause (42e), les Mancuniens s'offraient même le luxe d'inverser totalement la tendance en doublant la mise sur un pénalty transformé par Ilkay Gundogan. L'Etihad Stadium pouvait exulter. D'abord mené au score, le Champion en titre était parvenu à renverser son adversaire du soir en moins d'une mi-temps. Et ce n'était pas volé !

En seconde période, l'intensité ne baissait à aucun moment. Alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup, ce sont bien les locaux qui se montraient les plus inspirés offensivement. Récompensés de leurs efforts, les partenaires de Benjamin Mendy prenaient leurs distances au tableau d'affichage en inscrivant un troisième but, marqué par Gabriel Jesus à la suite d'un travail remarquable de Kevin De Bruyne (69e). Distancés par Liverpool, Leicester et City peuvent s'attendre à un Boxing Day ultra disputé, les hommes de Brendan Rodgers ne comptant plus qu'un point d'avance sur ceux de Pep Guardiola... Bataille.