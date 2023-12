Manchester City : Le message énigmatique de Guardiola sur son avenir

Après avoir remporté la Coupe du monde des clubs avec Manchester City, Pep Guardiola laisse planer du doute sur son avenir.

Pep Guardiola a désormais tout gagné avec Manchester City. Vendredi soir, le club champion d’Angleterre et champion en titre de la Ligue des champions européenne, a eu raison de Fluminense en finale de Coupe du monde des clubs. Les hommes de Pep Guardiola s'étaient imposés 4-0.

Guardiola heureux de remporter le Mondial des clubs

Manchester City et Fluminense étaient aux prises, vendredi soir, dans le cadre de la finale de la Coupe du monde des clubs au Stade du Roi-Abdullah, en Arabie Saoudite. Au coup de sifflet final, les Skyblues ont eu raison des Brésiliens en s’imposant sur le large score de 4-0.

Interrogé à l’issue de la rencontre, l’entraîneur espagnol de Manchester City, Pep Guardiola, montre son satisfecit d’avoir remporté ce trophée avec les champions d’Angleterre. « Je suis très heureux, j'ai le sentiment que nous avons clos un chapitre. Nous avons gagné tous les titres, le travail est fait, c'est fini », a déclaré le technicien espagnol de 52 ans.

L'article continue ci-dessous

Getty

Guardiola met en doute son avenir

En poste à Manchester City depuis 2016, Pep Guardiola a fini par remporter tous les trophées possibles avec le club mancunien. En un an et demi, Manchester City a décroché sa première Ligue des champions, mais aussi remporté la Premier League, la FA Cup et la Supercoupe de l'UEFA. Leul trophée manquant de cette liste étant la Coupe de la Ligue anglaise, les Skyblues l’ont remporté à quatre reprises d’affilée, notamment de 2018 à 2021.

Vainqueur de Community Shield et de la FA Cup de 2019, Guardiola qui ne manquait plus de trophée en Angleterre, a garni son armoire par le titre de la Coupe du monde des clubs, vendredi soir.

« Enzo Maresca (adjoint de 2022 à 2023) nous a aidés à remporter le triplé, Mikel Arteta (adjoint de 2016 à 2016) et tous les joueurs depuis le premier jour aussi. De Vincent Kompany à Kyle Walker en tant que capitaines, tous les joueurs nous ont aidés à réaliser quelque chose d'incroyable, à savoir être ici et disputer ce tournoi », a ajouté Pep Guardiola.

Getty Images

En conclusion, le patron de la barre technique de Manchester City a tenu des propos, qui laissent planer du doute sur son avenir. « Maintenant, c'est la période de Noël. Il est temps d'acheter un autre livre et de recommencer à écrire. Les huit dernières années, c'est fini », a conclu Guardiola.