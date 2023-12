Fluminense et Manchester City s’affrontaient vendredi dans le cadre de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Score final, 4-0.

La finale de l’édition 2023 du mondial des clubs opposaient le vainqueur de la Copa Libertadores (Amérique du Sud) à celui de la Ligue des Champions (Europe). Au Stade du Roi-Abdullah en Arabie Saoudite, c’est Manchester City qui a mis la main sur le trophée au terme d’un match dominé de bout en bout.

Manchester City se met rapidement à l’abri

Les Citizens ont annoncé la couleur d’entrée de jeu. Sur une erreur de relance de Marcelo, Nathan Aké récupérait le ballon et armait une frappe qui fut repoussée par le poteau droit de Fabio. Dans les parages, Julian Alvarez marquait derrière et ouvrait le score pour Manchester City (1-0, 1e). Comme on pouvait s’y attendre, les Citizens ont monopolisé le ballon et faisait tourner le cuir.

Getty Images

De leur côté, les Brésiliens continuaient à ressortir de leur camp par des relances propres. Mais ces derniers n’auront eu pratiquement aucune occasion en première-temps hormis cette frappe sans grande conviction de Keno à la 18e. Les hommes de Guardiola, par contre, ont pu se mettre à l’abri avant le retour aux vestiaires. Suite à un échange entre Rodri et Grealish, l’Anglais centrait dans la surface mais le ballon est contré par Nino, directement dans ses propres filets (2-0, 27pts). La mi-temps est intervenue sur cet avantage des Sky Blues.

Un match à sens unique

Manchester City est revenu encore plus dangereux en seconde période. Dès la 48e minute, le gardien de Fluminense, Fabio, était obligé de faire un double arrêt devant Foden et Silva pour sauver son équipe du naufrage. Fabio se déployait encore à la 53e pour un nouvel arrêt devant Foden après un coup franc de Bernardo Silva. Manchester City a ensuite accentué son pressing et a obligé Fluminense à rester dans son camp. Les hommes de Fernando Diniz ne trouvaient plus de solution pour sortir de leur moitié de terrain.

Getty

Mis à l’échec à deux reprises par Fabio, Phil Foden ne s’est pas manqué lors de sa troisième tentative. Après une récupération de Kovacic, le Croate servait Alvarez qui adressait un bon centre dans la surface avec à la retombée, Foden, qui corsait enfin l’addition (3-0, 72e). Asphyxiés, les Brésiliens ont subi, impuissants, le récital des Sky Blues. Fluminense n’échappera pas d’ailleurs à la correction avec un deuxième but de Julian Alvarez en fin de match (4-0). Après sa première Ligue des Champions en mai dernier, Manchester City remporte la première Coupe du Monde des clubs de son histoire.