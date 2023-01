Manchester City : Haaland en difficulté, Guardiola vole à son secours

Erling Haaland, n'a pas été à la hauteur lors de la défaite de Manchester City dans le derby contre Manchester United.

Erling Haaland a passé la barre très haut depuis son arrivée à Manchester City. Tellement haut qu'à la moindre défaillance du Norvégien et au moindre match où il ne marque pas de but de nombreux observateurs considèrent que l'ancien du Borussia Dortmund a manqué son match. Et même si ça n'est pas arrivé souvent cette saison, depuis la reprise du championnat cet évènement commence à se répéter de manière plus régulière.

"Trouver un peu plus Haaland"

Après avoir inscrit un triplé lors de son tout premier derby mancunien en octobre, Erling Haaland n'a pas été à la hauteur lors de la nouvelle confrontation entre les deux rivaux samedi. Il n'a pratiquement pas eu d'impact sur l'attaque de Manchester City, qui s'est incliné 1-2 face à ses rivaux. Bien que Pep Guardiola ait admis que le Norvégien devait être plus efficace, notamment lorsque les équipes se replient et défendent, il est convaincu que l'attaquant s'adaptera à leur système.

En conférence de presse, Pep Guardiola a déclaré : "En ce moment, nous avons ce processus parce que lorsque les équipes sont regroupées dans leur surface, dans leurs 18 mètres, c'est plus difficile mais nous devons le trouver un peu plus, oui. Contre United il a assez touché le ballon mais c'est vrai que lorsque vous regardez les zones et vous devez le regarder. Mais nous allons le faire."

"Je me fiche de la Premier League"

Erling Haaland a maintenant passé trois matchs consécutifs sans marquer de but et même si cela n'est pas trop alarmant vu le nombre de buts déjà inscrit par le Norvégien depuis son arrivée dans le Nord de l'Angleterre. En revanche, il est impossible de nier qu'Erling Haaland connaît une baisse de forme pour un joueur qui a marqué 27 fois lors de ses 21 premières apparitions avec le club.

Outre sa défense envers Erling Haaland, Pep Guardiola, en grande forme, a affiché sa colère après la défaite de son équipe : "Nous avons vraiment bien joué. Ils sont une menace incroyable dans leurs transitions, je félicite l’équipe. Ils courent derrière nous et nous ont punis dans les transitions. Rashford était hors-jeu, il a distrait notre gardien et nos défenseurs centraux. La règle est la règle mais je sais comment nous jouons", a-t-il assuré sur BT Sports.

"Je me fiche de la Premier League ou de la Carabao Cup, nous ne pouvons pas gagner. Nous avons gagné plein de fois, donc ce n’est pas un problème. Le problème est que nous avons fait ce que nous avons fait. Nous nous concentrons sur les Spurs dans les prochains jours", a conclu l'Espagnol. Les hommes de Guardiola affronteront Tottenham Hotspur en Premier League jeudi. Une victoire pourrait les aider à réduire l'écart avec le leader du championnat, Arsenal, qui compte actuellement huit points d'avance.