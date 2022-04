Manchester City : Guardiola ironise sur les blessures

Pep Guardiola a plaisanté sur le fait qu'il pourrait avoir à aligner l'un de ses ailiers en défense centrale, alors que Manchester City continue de faire face à une crise majeure de blessures en défense, avant le match de Premier League de ce week-end contre Watford.

Une défense déjà décimée

Les champions restent au sommet de la Premier League et savent qu'ils ont leur destin en mains à l'heure d'affronter les Hornets, avec Liverpool dans le collimateur. Mais une série de blessures, dont sont notamment victimes Kyle Walker, John Stones et Nathan Ake, les a laissés sans plusieurs visages en défense avant le test de ce week-end et la demi-finale aller de la Ligue des champions de la semaine prochaine contre le Real Madrid - et Guardiola a maintenant plaisanté qu'il pourrait avoir à être créatif pour composer son arrière garde.

"En ce moment, nous sommes définitivement en difficulté", a déclaré Guardiola en abordant la crise des blessures de son équipe. "Nous avons des problèmes dans de nombreux postes importants et vous devez vous adapter. Les joueurs savent que nous sommes en difficulté - peut-être qu'un ailier doit jouer comme défenseur central !", a ensuite ironisé l'Espagnol.

Le repos, ce luxe inespéré

Bien que City ne soit plus en course pour la FA Cup, le club espère toujours aller jusqu'au bout en Europe en parallèle de la Premier League, remplissant son calendrier serré avec encore plus de matchs - et Guardiola a parlé de l'importance cruciale pour son équipe de prendre ses moments de repos quand elle le peut. "C'est mieux de récupérer et d'être frais dans sa tête", a-t-il ajouté. "Les séances sont des exercices de socialisation avec des rires et de l'énergie positive. L'entraînement ne peut durer que cinq ou dix minutes - nous avons perdu des joueurs et nous ne pouvons pas en perdre davantage", a enfin conclu le coach.