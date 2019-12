Manchester City - Guardiola croit en Foden pour succéder à David Silva

Le jeune milieu de 19 ans a relativement peu de temps de jeu cette saison mais son entraîneur est pleinement convaincu de son potentiel.

Pep Guardiola reste convaincu que Phil Foden a la capacité de devenir le cœur de l'équipe de après le départ de David Silva. L'Espagnol, 33 ans, a déjà confirmé son intention de quitter City à la fin de la saison, à l'expiration de son contrat, mettant fin à une période de 10 ans au club.

Ce dernier est devenu une icône de la ville, et beaucoup pensent qu'il a été le plus grand apport étranger de la , jouissant d'un grand succès et d'une grande régularité. Souvent aligné en Premier League cette saison, il n'a disputé que deux rencontres sur la scène européenne et sera une nouvelle fois absent mercredi contre Zagreb.

Une absence qui devrait amener Guardiola à aligner le jeune international espoirs en . Le jeune homme de 19 ans est très apprécié à City et a fait preuve d'un grand talent au cours de sa courte carrière, mais il ne s'est vu offrir que 83 minutes de temps de jeu en Premier League cette saison.

Guardiola a été accusé de sous-utiliser le milieu de terrain, bien qu'il insiste sur le fait que sa foi en Foden est inébranlable, confiant qu'il pourra être un joueur clé une fois Silva parti. Lorsqu'on lui a demandé si Foden sera le cœur de l'équipe de City à partir de la saison prochaine ce mardi en conférence de presse, Guardiola a déclaré : "C'est notre souhait.

"Bien sûr, David est une légende - le nombre de matches, le nombre de titres, mais c'est notre souhait et nous pensons qu'il [Foden] peut le faire. Il peut le faire, dans de petits espaces, il est si bon, Phil. Il a cette qualité incroyable pour la première réception dans de petits espaces - aussi le box to box, comme un joueur anglais typique. Il aura les minutes dont il a besoin à son âge maintenant.

"Je ne doute jamais de lui"

"Il a toujours un bon impact en venant du banc. Certains joueurs n'ont pas d'impact sur le banc, j'ai toujours ce sentiment de la part de Phil. Contre l' , nous pensions qu'il pouvait jouer un match incroyable et il l'a fait. A côté de lui, il y a Rodri, Gundogan, Kevin [De Bruyne] - beaucoup de joueurs, mais je ne doute jamais de lui. Qu'il joue 90 minutes, 20 minutes ou pas une seule minute, la confiance est toujours là."

L'article continue ci-dessous

En face, c'est un des autres jeunes prospects européens qui jouera avec le Dinamo Zagreb : Dani Olmo. Et Guardiola a plaisanté en suggérant qu'il faisait partie des centaines de joueurs que les champions d' souhaitaient acheter.

"Nous voulons acheter cent joueurs chaque mois, s'est-il amusé. L'un d'entre eux est Olmo. Nous verrons. C'est une incroyable surprise, il est arrivé de l'académie de Barcelone et ce n'est pas facile d'arriver là-bas [Zagreb] et avec l' U21 il a été l'un des meilleurs joueurs.

"Alors, c'est peut-être la dernière année ou l'une des dernières années qu'il est ici, puis il ira dans un des grands clubs pour se battre pour un grand nom. Je suis tellement content pour lui, il se débrouille si bien dans ce championnat et en - l'avenir est entre ses mains."