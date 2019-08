Manchester City et la Juventus confirment l'échange Cancelo-Danilo !

Comme attendu, l'échange entre les deux défenseurs latéraux a été confirmé par Manchester City et la Juventus, ce mercredi.

a finalisé la signature de Joao Cancelo, ce mercredi, tandis que Danilo fait le chemin inverse et rejoint la .



Le club anglais a déboursé 28 millions d’euros au total, en plus de la cession de son joueur, pour s'attacher les services de Cancelo, dont le seul transfert a été estimé à 65M€. Le coût de Danilo est évalué à 37M€ dans cette opération.



Cancelo s'installe à City avec un contrat qui le lie au club jusqu'en 2025, devenant ainsi la troisième recrue de l'été derrière les Espagnols Rodri et Angelino.



"City est un club fantastique, avec un manager brillant et je suis ravi d'être ici", a déclaré Cancelo dans un communiqué de presse.



"Tout chez eux m'a impressionné, des installations au style de jeu".



"Je cherche toujours à développer mon jeu et à remporter des trophées. Je pense que je peux le faire ici. Je suis donc impatient de commencer la nouvelle saison et de me tester en ."