Manchester City – Erling Haaland déjà dans l'histoire de la Premier League !

Avec déjà neuf buts à son actif en cinq journées, Erling Haaland est devenue la recrue la plus prolifique de l'histoire de la Premier League.

Même si nous avons été habitués à voir Erling Haaland empiler les buts avec le RB Salzbourg puis le Borussia Dortmund, ce que l'attaquant norvégien réalise en Premier League est extraordinaire au point qu'il est déjà entré dans la légende de la Premier League !

Des statistiques incroyables

Mercredi soir, Haaland a inscrit un triplé lors de la victoire de Manchester City 6-0 contre Nottingham Forest, quatre jours après celui réalisé face à Crystal Palace.

Bilan des courses : Haaland totalise déjà neuf buts en cinq matches ce qui fait tout simplement la recrue la plus prolifique de toute l'histoire de la Premier League (créée en 1992). Il efface des tablettes Mick Quinn (Coventry, 1992-1993) et Sergio Agüero (Manchester City, 2011-2012) qui avaient inscrit 8 buts en 5 matches.

Comme si cela ne suffisait pas, Haaland, qui avait déjà inscrit trois buts, samedi dernier, face à Crystal Palace, est devenu le premier joueur de la Premier League à réaliser deux triplés aussi rapidement, battant le record jusque-là détenu par Demba Ba, qui avait attendu 21 matches avant de réaliser une telle performance.

« Ça va être sympa » annonce Haaland

Après la rencontre, au micro de BT Sport, le Norvégien était évidemment heureux : « J'essaie d'écouter Pep (Guardiola) autant que possible et de combiner avec les gars parce que ce sont des footballeurs incroyables et, sans eux, je n'arriverais pas à marquer des buts. C'est pour ça que je suis venu ici. Vous pouvez voir, on joue tellement bien, on se trouve bien et on va devenir encore meilleurs. Donc, ça va être sympa. »

Oui, ça va être sympa. Sauf pour ses adversaires…