Manchester City - David Silva quittera le club en fin de saison

Le milieu de terrain espagnol a confirmé qu'il quitterait Manchester City à l'issue de la saison 2019-2020 après 10 ans passés à l'Etihad.

David Silva a confirmé ce mardi que cette saison 2019-2020 serait sa dernière sous les couleurs de . L'international espagnol, arrivé dans le nord de l' en 2010 en provenance de Valence, s'apprête donc à quitter un club qu'il aura fortement contribué à transformer en machine à gagner.

"C'est la dernière [saison], a-t-il ainsi déclaré au Daily Mail. Dix ans c'est assez pour moi. C'est le moment idéal. Au début, le club parlait de deux ans, mais j'ai décidé de signer à nouveau donc j'ai fini à dix ans. Cela complète le cycle, c'est un beau compte rond. Je ne peux pas me voir jouer contre City avec une autre équipe."

Une décision personnelle qui tient notamment à la volonté de l'Espagnol de passer plus de temps avec sa famille. "J'ai une famille maintenant et c'est une question de priorités, dit-il encore. Je veux passer plus de temps avec elle. Il me reste un an à Manchester City et nous verrons ce qu'il se passera ensuite." Ce ne sera toutefois pas la , destination, écartée par le principal intéressé.

"J'aimerais beaucoup terminer ma carrière ici à Las Palmas mais le football change. Qui sait ? Cela dépend de l'équipe et des joueurs. Je ne peux pas venir ici pour jouer en seconde division avec équipe."

En neuf ans, David Silva a porté le maillot des Skyblues à 396, inscrivant 71 buts et délivrant 129 passes décisives. Il s'est également forgé un remarquable palmarès avec quatre titres de champion, deux FA Cups et quatre League Cups.

"Foden sera un très bon remplaçant pour moi"

David Silva en a profité pour dire tout le bien qu'il pensait de Phil Foden, le jeune milieu de terrain mancunien (19 ans), très apprécié de Pep Guardiola. "Je suis sûr que ce sera un joueur fantastique. C'est un homme très sympa et ce sera un bon remplaçant pour moi. Au-delà de ses qualités naturelles, c'est une personne très compétitive. Il veut toujours gagner et cela fait un très bon footballeur.

"Quand vous êtes jeune, vous demandez toujours à ceux qui ont de l'expérience. Je lui ai donné beaucoup de conseils, comme comment se déplacer sur le terrain. Il prend l'information et il s'améliore de jour en jour. Il me rappelle moi quand j'étais jeune. Il est très discret mais toujours là. Il déteste perdre.

"Le meilleur conseil que je puisse lui donner est de rester calme. Quoi qu'il arrive dans le football, les hauts et les bas, toujours rester calme."