Manchester City – Cinq joueurs positifs au coronavirus avant le choc contre Chelsea

Pep Guardiola a annoncé ce vendredi que cinq de ses joueurs étaient positifs au coronavirus alors que son club doit affronter Chelsea dimanche.

Le 28 décembre, le match de , qui devait affronter Everton à Goodison Park, a été reporté à une date ultérieure après les tests positifs au coronavirus de plusieurs joueurs du club mancunien.

Cinq cas positifs au sein de l'effectif mancunien

Ce vendredi, Pep Guardiola a répondu aux questions des journalistes lors de la conférence de presse d'avant-match du choc contre , prévu ce dimanche 3 janvier.

« Cinq joueurs seront absents. Ils sont isolés depuis dix jours après avoir été testés positifs. Je ne vais pas vous dévoiler leur identité car la ne veut pas que les noms soient divulgués. Mais de toute façon, vous verrez bien quels joueurs ne seront pas présents dans le groupe pour le déplacement à Chelsea », a déclaré l'entraîneur espagnol.

Avec ces cas positifs, la préparation du match contre Chelsea a été perturbée mais pour Guardiola, cela ne change en rien ses objectifs : « Forcément, vous êtes moins en contact, les joueurs n'ont plus le droit d'accéder aux vestiaires et on les voit juste sur le terrain d'entraînement. Mais nous avons une équipe assez talentueuse pour nous imposer face cette équipe de Chelsea qui est très coriace. On va à Stamford Bridge pour jouer notre jeu et remporter les trois points de la victoire. »

Un calendrier démentiel : Guardiola s'en accommode

Avec déjà deux matches en retard, Manchester City va devoir faire face à un calendrier démentiel : neuf matches en 28 jours en janvier puis sept en février. Mais cela n'inquiète pas Guardiola : « C'est comme ça. Quand vous voulez gagner un maximum de trophées vous devez jouer beaucoup de matches. Plus vous avez de matches à jouer, plus cela veut dire que vous encore en course sur tous les tableaux. »

« Quoiqu'il arrive, nous allons faire de notre mieux, a-t-il ajouté. Est-ce que c'est bon pour les joueurs de jouer autant ? Ce n'est pas le moment d'en parler. Les joueurs adorent jouer et de toute façon, cela fait dix voire vingt ans que le calendrier est comme ça. Je ne vais pas faire une déclaration polémique alors que je savais exactement comment était fait le calendrier avant le début de la saison. »

Guardiola espère un retour à la normale

Par ailleurs, Guardiola est revenu sur le report du match contre et explique le déroulement des événements : « Nous avions assez de joueurs pour jouer contre Everton, y compris avec les jeunes de l'équipe réserve et nous voulions jouer contre Everton. Mais le jour du match, le nombre de cas positifs a augmenté et le virus circulait au sein de nos installations. Nous avons alors pris la décision d'alerter la Premier League et j'ai personnellement téléphoné à Carlo Ancelotti pour lui expliquer la situation. Il y avait un risque de propager le virus en se rendant à Everton. »

Le coach catalan précise que Manchester City a pris les mesures nécessaires pour endiguer la propagation du virus : « Nous avons demandé à nos joueurs d'être prudents, de rester chez eux, de ne pas multiplier les contacts. Ce qui est arrivé à notre club arrive dans le reste du monde. Des gens meurent tous les jours, partout dans le monde. Y compris ici, au Royaume-Uni. Plus de 900 personnes sont mortes ces deux derniers jours et le virus circule toujours. Mais je tiens à préciser que nous avons désinfecté nos installations et j'espère que dans les prochains jours, tous les joueurs seront testés négativement et que le club pourra retrouver une vie normale. »