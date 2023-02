Manchester City - Bayern Munich : Joao Cancelo ne ferme aucune porte

Joao Cancelo espère fêter deux titres de champion cette année, alors que Manchester City et le Bayern Munich sont en quête de succès nationaux.

Dans certaines relations d'amours, il est parfois nécessaire de faire une pause afin de relancer la flamme et les retrouvailles sont encore plus belles. Entre Joao Cancelo et Manchester City, le feu de l'amour s'est éteint cet hiver. Le relation entre le Portugais et Pep Guardiola a fini par consumer l'amour entre le joueur et le club anglais et plutôt que de s'enliser dans une relation toxique, ce dernier a pris la fuite.

"Manchester City est ma deuxième famille"

Le défenseur latéral a rejoint le Bayern Munich sous forme de prêt en janvier et espère aider les géants allemands à remporter la Bundesliga cette année. En attendant, Manchester City est toujours en course pour remporter la Premier League. Le Portugais pourrait donc faire un doublé et terminer la saison avec deux médailles de champions.

Après avoir expliqué que son faible temps de jeu était à l'origine de son départ soudain en Allemagne, Joao Cancelo, qui n'a aucun ressenti à l'encontre de Manchester City et de Pep Guardiola, n'a écarté aucun scénario concernant la fin de saison. Prêté avec une option d'achat assez élevée, l'international portugais n'est pas prêt à exclure un éventuel retour chez les Cityzens.

"On ne sait jamais"

À la question de savoir s'il s'attend à célébrer un autre titre de Premier League, Cancelo a déclaré à O Jogo : "Je l'espère. J'ai créé une deuxième famille là-bas. Bernardo [Silva] est devenu l'un de mes meilleurs amis, c'est la personne qui me manque le plus là-bas. Il était mon psychologue. Quand quelque chose n'allait pas, c'était à lui que je parlais. Ruben [Dias] aussi, mais ma relation avec Bernardo est en fait très bonne, même sur le terrain, nous avions une grande connexion lorsque nous jouions dans la même équipe. C'est une personne que j'emporterai avec moi pour le reste de ma vie".

"Bien sûr, en Angleterre, je les encourage et j'espère qu'ils gagneront pour qu'à la fin de la saison, je puisse fêter un titre en Angleterre et un autre en Allemagne. Le groupe de City est spectaculaire, c'est le meilleur dans lequel j'ai jamais travaillé, en tant que groupe et personnellement. J'ai créé de grandes amitiés. C'est un groupe spectaculaire, j'allais à l'entraînement avec beaucoup d'enthousiasme. Dans la vie, tout a une fin. Mais à la fin de la saison, je pourrais même revenir, on ne sait jamais", a conclu Joao Cancelo.

Joao Cancelo a fait 17 apparitions en Premier League cette saison avant de tomber en disgrâce sous Pep Guardiola au retour de la Coupe du monde au Qatar et d'être prêté au Bayern Munich. Le joueur de 28 ans a joué cinq fois pour les Bavarois depuis qu'il a rejoint l'Allemagne, rentrant rapidement dans les grâces de son entraîneur, des dirigeants et des supporters.