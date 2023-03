Man City, Chelsea, Liverpool...Un nouveau favori pour recruter Josko Gvardiol

Courtisé par les plus grands clubs européens et surtout en Premier League, Josko Gvardiol pourrait finalement atterrir en Liga dès cet été.

"Mon objectif dans ma carrière, c'est de jouer en Premier League", a déclaré Josko Gvardiol dans une interview accordée à The Times avant la double confrontation face à Manchester City en huitième de finale de la Ligue des champions. Un objectif clair et assumé de la part de l'international croate, qui risque de ne pas faire de vieux os au RB Leipzig.

Le Real nouveau poleman

En effet, avant même sa belle prestation au match aller face à Manchester City, Josko Gvardiol était dans le viseur des plus grands clubs européens. L'été dernier, Chelsea est venu se renseigner en toute fin de mercato mais s'est heurté au refus du RB Leipzig. Depuis, Gvardiol a confirmé toutes les attentes placées en lui lors de la Coupe du monde et les Blues sont revenus à la charge cet hiver, en vain.

Mais l'été prochain, le RB Leipzig aura bien du mal à ne pas céder aux sirènes des plus grands clubs européens pour son défenseur croate. En effet, outre Chelsea, Manchester City a récemment manifesté son intérêt après avoir pu l'observer de près, au même titre que Liverpool, désireux de se renforcer dans ce secteur de jeu après avoir failli cette saison.

Gvardiol prêt à signer

Pourtant, à la surprise générale, malgré l'intérêt de Manchester City, Chelsea et Liverpool, il semble que le Real Madrid soit la prochaine destination du défenseur croate. Selon les informations de 90min, Josko Gvardiol lui-même aurait l'intention de conclure un accord avec le Real Madrid le plus rapidement possible.

Le défenseur central de 21 ans dispose d'une clause libératoire de 110 millions d'euros dans son contrat, qui peut être activée à l'été 2024. Le Real Madrid a exprimé son intérêt pour l'international croate à plusieurs reprises par le passé et serait actuellement en tête de la course pour le recruter, mais avec Jude Bellingham de Dortmund également dans leur radar, il sera intéressant de voir si les géants espagnols peuvent réellement recruter les deux stars de la Bundesliga pour une somme monstrueuse.

Une chose est sûre, la lutte pour Josko Gvardiol s'annonce intense l'été prochain. Le Croate aura l'embarras du choix au moment de décider de sa future destination et nul doute que le club qui mettra le grappin sur le défenseur croate fera une bonne affaire, tout comme le RB Leipzig qui devrait percevoir une belle somme pour son joueur. Le défenseur sera à nouveau en action en Bundesliga samedi, lorsque Leipzig affrontera le VFL Bochum.