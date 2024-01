Mali - Afrique du Sud : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Mali affronte l’Afrique du Sud mardi à l’occasion du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Les dernières infos ici.

La 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations suit son cours en Côte d’Ivoire. Mardi, c’est l’entrée en lice du Groupe E avec les équipes comme la Tunisie, la Namibie, la Tunisie et le Mali. L’un des deux matchs de cette poule oppose le Mali à l’Afrique du Sud dans un duel d’outsiders.

Mali - Afrique du Sud, un duel d’outsiders

Le Mali est l’un des sérieux outsiders de cette Coupe d’Afrique des Nations. Equipe joueuse et très entreprenante, la sélection malienne est l’une des plus attendues à cette CAN. C’est l’occasion pour la génération dorée des Aigles de remporter enfin la compétition, un sacre qu’elle vise depuis maintenant trois éditions. Et pour cela, le Mali a l’obligation de bien démarrer son tournoi avec une victoire contre l’Afrique du Sud, autre outsider de la compétition. Les hommes d’Eric Chelle sont dans les meilleures dispositions mentales après avoir écrasé la Guinée Bissau lors de leur dernier match de préparation (6-2). Face aux Bafana Bafana, les Maliens auront fort à faire, l’Afrique du Sud étant une équipe avec presque les mêmes idéaux que le Mali.

Quart de finaliste en 2019, l’Afrique du Sud était, à la surprise générale, absente de l’édition 2021 disputée en janvier – février 2022. De retour en 2023, les Bafana Bafana comptent marquer la compétition de leur empreinte. Equipe joueuse qui n’hésite pas à prendre des risques dans le jeu au même titre que le Mali, l’Afrique du Sud aura également fort à faire face aux Aigles. Contrairement aux Maliens, les Sud-Africains n’ont pas remporté leur dernier match de préparation avec un nul concédé contre le Lesotho (0-0) le 10 janvier dernier. Toutefois, dans un groupe où toutes les places sont chères, l’Afrique du Sud et le Mali ont tout intérêt à lancer leur compétition par une victoire.

Horaire et lieu de match

Mali – Afrique du Sud

1er tour CAN 2023 (Groupe E)

Lieu : Stade Amadou Gon Coulibaly

A 21h française

Les compos probables du match Mali – Afrique du Sud

Mali : Diarra –Traore, Kouyaté, Niakate, Diarra – Haidara, Samassekou, Camara, Bissouma – Koita, Sissoko

Afrique du Sud : Williams – Xulu, Sibisi, Modiba, Mudau – Mokoena, Sithole, Tau, Zwane, Adams – Mihlali

Sur quelle chaîne suivre le match Mali – Afrique du Sud ?

La rencontre entre le Mali et l’Afrique du Sud sera à suivre ce mardi 16 janvier 2024 à partir de 21h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect ou sur My Canal.