Malgré son Ballon d'or France Football 2022, Karim Benzema divise encore

Karim Benzema est-il une légende du football français ? Michel Platini le pense mais pas Jean-Michel Larqué.

Karim Benzema a reçu ce lundi 17 octobre 2022 le Ballon d'or France Football, la récompense individuelle la plus prestigieuse pour un joueur.

Mais en étant désigné meilleur joueur du monde, Karim Benzema divise encore le football français. Depuis l'annonce de son sacre, de nombreuses personnalités du football se sont exprimées.

Platini adoube Benzema

Invité de l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC Sport, Michel Platini, triple vainqueur du Ballon d'or (1983, 1984, 1985), a encensé Benzema : « C'est un Ballon d'or tout à fait mérité, il n'y avait pas de suspense. C'est remarquable ce qu'il fait depuis de nombreuses années. Il a été exceptionnel pendant toutes ces années avec Ronaldo, il a su se mettre à son service. Ce qui est plus remarquable, c'est que quand Ronaldo est parti à la Juve, il a pris ses responsabilités. Il est devenu ce qu'il est devenu et celui qu'on pressentait depuis ses débuts à Lyon. Il a toujours été très bon. »

« Je pense qu'il joue différemment, il est intelligent, il joue avec sa tête. Il n'est pas forcément au top physiquement mais il joue avec sa tête. Il est difficile à cerner, il va sur le front de l'attaque, devant le but, en retrait, il va ailleurs. Comme il le faisait à Lyon ou au Real Madrid à ses débuts. Il est remarquable dans son interprétation du jeu », a ajouté Platini.

Jérôme Rothen a également demandé à Platini si Benzema était devenue une légende du football français avec ce Ballon d'or ? « Absolument, oui, oui, bien sûr », a répondu du tac-au-tac Michel Platini.

Pour Larqué, Benzema n'est pas encore une légende du foot français

En revanche, Jean-Michel Larqué, toujours dans l'émission « Rothen s'enflamme », émet quelques réserves : « Il ne faut pas galvauder le mot légende. Dans les vainqueurs de la Coupe du monde 1998 comme dans ceux de 2018, ce n'est pas parce qu'ils ont été champions du monde qu'ils sont des légendes. Dans le football français, il y a trois légendes : pour les plus anciens, il y a Kopa, qui était un joueur hors nomes et qui a gagné plusieurs coupes d'Europe des clubs champions avec le Real, il y a Platini et Zinédine Zidane. Je pense aujourd'hui que pour Karim, au Real, c'est une légende, c'est un joueur majeur du Real. C'est un immense joueur dans le football français mais ce n'est pas une légende. S'il gagne la Coupe du monde, on verra. »