Maldini et son fils testés positifs au coronavirus

La légende milanaise Paolo Maldini a été diagnostiqué positif au Coronavirus. Son fils Daniel est également souffrant.

Le directeur technique de l' , Paolo Maldini et son fils Daniel ont été testés positifs pour le coronavirus, a annoncé le club.

L'ancien défenseur légendaire et son fils de 18 ans ont été isolés au cours des deux dernières semaines mais il s'avère qu'ils ont contracté la maladie cette semaine et resteront en quarantaine jusqu'à ce qu'ils soient débarrassés du virus.

L'ailier droit Daniel joue actuellement pour les moins de 19 ans de Milan et a fait ses débuts en équipe première plus tôt cette saison.

Un communiqué publié sur le site Web de Milan a indiqué ce qui suit ce samedi: "L'AC Milan confirme que Paolo Maldini, le directeur technique du club, a pris connaissance d'un contact avec une personne qui a par la suite été testée positive pour le coronavirus et a commencé à montrer lui-même les symptômes du virus. Il a été soumis à un test d'écouvillonnage hier, dont le résultat était positif. Son fils Daniel, un attaquant de l'équipe de jeunes de l'AC Milan qui s'était auparavant entraîné avec la première équipe, a également été testé positif. Paolo et Daniel vont bien tous les deux et ont déjà passé deux semaines à la maison sans contact avec les autres. Ils resteront désormais en quarantaine jusqu'à ce qu'ils se rétablissent cliniquement, conformément aux protocoles médicaux définis par les autorités sanitaires."

Plus tôt ce samedi, l'attaquant de la Paulo Dybala a révélé que sa petite amie et lui avaient contracté Covid-19, devenant le troisième joueur de son équipe à l'attraper après Daniele Rugani et Blaise Matuidi.

L' est le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19. Pour la deuxième journée consécutive, l'Italie a enregistré un nombre record de morts samedi, alors qu'il a été annoncé que 793 personnes de plus étaient décédées à cause du coronavirus, portant le total à plus de 4 800. Le nombre de cas confirmés a augmenté de 6 557 pour atteindre 53 578, ce qui représente également un record pour une seule journée. Le pays est maintenant dans une zone de confinement imposée par l'armée afin de stopper la propagation du virus.