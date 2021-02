Maldini convaincu de la prolongation d'Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic continue à faire les beaux jours de l'AC Milan et le directeur sportif rossonerro assure qu'il serait heureux de rempiler au club.

Paolo Maldini a affirmé que Zlatan Ibrahimovic était prêt à prolonger son séjour à l'AC Milan, à condition que son corps soit capable de faire face aux rigueurs du football de haut niveau.

La star suédoise Ibrahimovic continue de maintenir Milan en tête dans la course au titre de Serie A. Il a marqué deux fois lors de la victoire contre Crotone dimanche dernier, portant notamment à 500 son nombre de buts en carrière en club.

Après le match, l'entraîneur milanais Stefano Pioli a parlé positivement de la prolongation de contrat, affirmant qu'il appartenait au joueur de s'engager, et le directeur technique du club, Maldini, a assuré ce lundi que l'ancien suédois souhaitait effectivement parapher un nouveau bail.

«Nous sommes l'une des plus jeunes équipes d'Europe et nous avons besoin d'un leader comme Ibrahimovic, a déclaré Maldini à BeIN Sports. Il nous a dit que la prolongation du contrat dépendait de son corps. Mais s'il continue à jouer comme ça, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas continuer sa carrière ici."

L'âge ne semble pas être un obstacle pour le Suédois, qui a marqué 14 fois en 11 apparitions en Serie A - ce qui a largement contribué à propulser son équipe au sommet du classement de la Serie A.

L'article continue ci-dessous

Mais, comme Maldini y a fait allusion, l’équipe de Milan est remplie de jeunes talents et avoir une tête expérimentée pour montrer la voie n'a pas de prix - surtout quand il s'agit d'un joueur aussi performant que Ibrahimovic. Et son éthique de travail déteint sur les jeunes, comme l'a ajouté Pioli: «C'est presque une course de nos jours entre les joueurs pour s'entraîner tôt et partir plus tard que quiconque. Nous nous amusons et voulons donner le meilleur de nous-mêmes. "