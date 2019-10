Malcom se confie sur son expérience délicate au Zénith

L'attaquant brésilien de 22 ans, transféré cet été au Zénith Saint-Pétersbourg, est revenu sur ses difficultés rencontrées en Russie.

Désormais au , Malcom souhaitait rebondir en après son unique saison au , où il a peu joué sous les ordres d'Ernesto Valverde. L'ancien joueur des Girondins de n'y parvient pas pour le moment, la faute à des problèmes physiques récurrents.

"Ma blessure est très compliquée", a-t-il expliqué dans un média local. "Je ressens une douleur pendant un ou deux jours et ensuite, je ne sens plus rien. Mais quand je frappe avec un peu plus de puissance, la douleur revient. Je dois faire beaucoup de travail en salle pour me renforcer. (...) Les supporters n'ont pas à s'inquiéter. Ma guérison est rapide, je reviendrai le plus vite possible pour leur amener de la joie."

Pour le moment, le Brésilien n'a disputé que 64 minutes avec sa nouvelle écurie.

Peu après son arrivée, il s'était confié à nourissant de hautes ambitions . "J'ai toujours essayé de faire de mon mieux, car dans un club comme Barcelone, il faut être toujours prêt. Et chaque fois que j'ai été appelé pour jouer, j'ai donné mon maximum. Le football est comme ça, vous devez saisir vos opportunités. Le Zénith a fait de gros efforts pour m'engager et ils ont fait une très bonne proposition. Je suis sûr que c'était important. J'étais très heureux à Barcelone et je suis sûr que je serai heureux ici, au Zénith."