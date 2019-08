OFFICIEL - Malcom signe au Zenith

L’ancien Bordelais Malcom change de club pour la deuxième fois en l’espace d’un an. Transféré à Barcelone l’été dernier, avec comme objectif de franchir un nouveau palier, le Brésilien s’est résolu à endosser une autre tunique à cause de son incapacité de s’imposer chez les Blaugrana. Il débarque au Zenith Saint-Petersbourg ce vendredi.

Tout s’est fait rapidement avec le club champion de , comme Goal l’indiquait il y a quelques heures. Les deux clubs concernés ont trouvé un accord, sur la base d’une indemnité de 40M€ plus 5 millions de bonus.

En terre russe, Malcom sera coaché par l’ancien Parisien, Sergey Semak. Avec sa nouvelle équipe, il pourra notamment participer à la Ligue des Champions. Il espère y marcher sur les pas de Hulk, qui avait marqué l’histoire de cette formation. À noter que l'ex-Girondin aura d'ailleurs couté la même somme que son compatriote, et cela constitue le record du Zenith (avec Alex Witsel aussi).

