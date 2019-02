Malcom : "Je veux réussir au Barça !"

Buteur lors du Clasico mercredi (1-1), Malcom a affiché toutes ses ambitions pour la suite de sa saison avec le Barça.

Arrivé à Barcelone à la fin de l'été pour 41 millions d'euros, Malcom continue de prendre ses marques en Catalogne.

Mercredi soir, lors d'un Clasico contre le Real Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi, l'ancien Bordelais a certainement signé son match référence sous le maillot blaugrana. C'est lui qui a égalisé d'un bel enchaînement en seconde période, inscrivant un but capital pour le club catalan, avant de laisser sa place à Lionel Messi après une copie très consistante.

Dans une interview accordée à la Cadena SER, l'attaquant brésilien a été très clair : il souhaite s'imposer sur la durée à Barcelone, malgré des rumeurs de départ persistantes lors du dernier mercato d'hiver.

"J’ai quatre ans et demi de contrat encore. Je veux réussir au Barça. J’essaye de tout donner pour gagner des titres et des coupes, j’essaye d’aider le Barça avec tous mes coéquipiers. Mon avenir est une chose qui concerne mes agents et ils font du mieux possible pour moi et pour eux", a-t-il clamé.

L'article continue ci-dessous

"Je peux apporter beaucoup au Barça. S’entraîner tous les jours avec Messi est une chose incroyable. Je pourrais toujours dire à mes enfants et aux enfants de mes enfants que j’ai joué avec le meilleur de tous les temps. (...) Je m’entends surtout avec les Brésiliens, Coutinho, Arthur, Rafinha... On rigole toujours, on est heureux comme ça".

Une chose est sûre : Malcom n'est pas prêt d'oublier sa très bonne prestation contre le Real. "Je suis très content pour le match et très content pour le but. J’ai déjà vu le but au moins 100 fois (...) J’ai découvert que je jouais avant le match. J’étais prêt et quand j’ai vu mon nom avant le match je me suis dit "oh !". Mais j’étais prêt, je pouvais jouer un grand match. Messi m’a dit d’être calme. Je l’ai été et j’ai fait un grand match".

"Madrid, c’est toujours un match difficile. C’était un grand match et nous n’avons pas pu gagner comme nous le voulions. Mais nous allons tout donner au Bernabéu pour nous qualifier", a conclu l'ailier brésilien.