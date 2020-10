Lyon, quand Rudi Garcia veut "tacler" Ronald Koeman

Le coach lyonnais Rudi Garcia affirme vouloir tacler son homologue Ronald Koeman à propos du dossier Memphis Depay.

Rudi Garcia a entamé sa conférence de presse par une pensée pour les victimes du coronavirus et du terrorisme, ce vendredi.

"C'est une bonne chose que la et les coupes d'Europe continuent parce que c'est une période difficile et triste. Le virus flambe et il y a des morts à cause de ça, le terrorisme sévit et il y a des morts à cause de ça. C'est un peu dérisoire de parler de foot mais les gens ont besoin de penser à autre chose et de regarder 1h30 un match de football. Ça faut du bien et ça change les idées même si c'est un football avec des stades vides", a glissé Garcia, avant d'évoquer le bon début de saison de son capitaine Memphis Depay.

"Je ne suis pas étonné, a commenté son entraîneur Rudi Garcia vendredi en conférence de presse. Il fait ce qu’il dit, c’est bien. Il lui fallait du temps après sa longue blessure. Il a beaucoup démarré en mais il n’avait pas 90 minutes dans les jambes. Il a beaucoup apporté quand il était sur le terrain. Pour ce début de saison, on espérait qu’il puisse faire ce qu’il est en train de faire en ce moment. Il est très bien. Il joue son rôle de capitaine. C’est important pour un coach", a-t-il louangé.

Le coach rhodanien promet de régler quelques comptes avec l’entraîneur du Barça, Ronald Koeman. Faites-moi penser à mettre un tacle à Koeman quand ce sera le moment. Mais quand ce sera le moment, je le ferai", a-t-il asséné sans donner plus de contexte à son intervention. Sans doute que la volonté de l'entraîneur du Barça de recruter son compatriote agace le coach de l'OL...