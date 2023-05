Lyon - Montpellier : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Lyon-Montpellier.

C'est désormais presque un classique de notre Ligue 1, le choc entre Lyon et Montpellier, même si cette saison les deux clubs sont en-dessous de leurs standards habituels. Il n'en reste pas moins que cette rencontre promet.

Lyon veut rester dans la course à l'Europe

Au coup d'envoi, les Gones connaîtront déjà les résultats de leurs concurrents dans la course à l'Europe, en particulier Lille et Rennes, qui jouent dès ce samedi. Ils sauront donc s'ils peuvent réaliser une bonne opération en réduisant l'écart sur la cinquième place, ou au contraire s'ils n'auront pas le droit à l'erreur pour ne pas être définitivement distancés.

Avec six points à combler (et deux places à grapiller), les Lyonnais ont encore une petite chance d'être européens la saison prochaine, mais il n'y a plus de temps à perdre. Cela tombe plutôt bien puisque les hommes de Laurent Blanc n'ont perdu que contre Marseille récemment en championnat et restent sur une bonne dynamique.

Montpellier veut bien finir

Du côté de l'Hérault, la fin de saison s'annonce moins passionnante, ou en tout cas dénuée de tout enjeu puisque le maintien semble désormais assuré. Alors pourquoi pas s'offrir quelques gros coups, comme la semaine passée face à Monaco ? Voilà en tout cas une belle occasion de donner du plaisir aux supporters. Et de voir Savanier, Wahi et compagnie briller à nouveau ?

Horaire et lieu du match Lyon - Montpellier

Ville : Lyon

Lyon Stade : Groupama Stadium

Groupama Stadium Heure : 17h05 heure française

Sur quelle chaîne TV voir Lyon - Montpellier ?

17h050 sur Canal+ Foot

Stream : MyCanal

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Lyon et de Montpellier

Lyon : DVVDV

Montpellier : NDDVV

Les équipes probables

XI de départ de Lyon : Lopes - Kumbedi, Lovren, Diomandé, Tagliafico - Caqueret, Lepenant, Thiago Mendes - Barcola, Lacazette, Cherki.

XI de départ de Montpellier : Lecomte - Sacko, Jullien, Sakho, Sylla - Leroy, Ferri - Nordin, Khazri, Maouassa - Wahi.