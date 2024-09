Lyon – Marseille, le verdict est tombé pour Adrien Rabiot

La décision est tombée pour la présence d’Adrien Rabiot à l’Olympico, dimanche.

Les supporters de l’Olympique de Marseille sont sur un petit nuage en ce début de saison. Tout ou presque leur réussit ces dernières semaines. Alors qu’il est invaincu en Ligue 1 après quatre journées (3 victoires, 1 nul), l’OM a réalisé son plus grand coup sur le mercato cette semaine avec l’arrivée inattendue d’Adrien Rabiot. Par contre, il y a toujours un doute sur la présence de l’international français contre l’Olympique Lyonnais, dimanche. Une question sur laquelle Roberto De Zerbi a tranché ce vendredi.

Le rêve osé de Roberto De Zerbi avec Adrien Rabiot

C’est la grande surprise du mercato en France, cet été. Désiré par plusieurs clubs sur le marché des transferts, Adrien Rabiot a fait le choix, surprenant, de rejoindre l’OM. L’arrivée de l’ancien joueur du PSG a été officialisé, mardi dernier, où il a paraphé un contrat de deux ans avec le club phocéen. Un renfort de choix pour Roberto De Zerbi qui vise les sommets avec Adrien Rabiot à ses côtés.

« Il peut nous apporter son niveau et on peut rêver avec lui. Les supporteurs doivent rêver et nous aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut être présomptueux. C'est en rêvant qu'on arrivera là où on veut arriver. Si on les enlève, ça rend la vie plate et monotone. On ne vient pas à Marseille pour avoir une vie monotone », a déclaré le technicien italien en conférence de presse, ce vendredi.

De Zerbi écarte Rabiot pour l’Olympico

Accueilli en grande pompe par les supporters phocéens à son arrivée lundi, Adrien Rabiot a été privé de ces derniers à l’entrainement, mercredi dernier. Cependant, l’ex-capitaine de la Juventus pensait pouvoir s’illustrer enfin face aux fans de l’OM lors du choc contre Lyon, dimanche. Mais alors que les supporters ont été interdits de déplacement dans le Rhône, Adrien Rabiot semble également être trop juste pour l’Olympico.

« Je pense qu'il faudra deux ou trois semaines à Rabiot pour se remettre à niveau. Il n'est pas là pour un ou deux mois mais pour plusieurs années, on ne veut pas trop le presser au risque de le perdre. On aura plus de potentiel avec lui », a confié De Zerbi.