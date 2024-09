OM, une première déception pour Adrien Rabiot

Lyon vs Marseille

A peine arrivé, Adrien Rabiot subit déjà une première déception avec l’OM.

L’Olympique de Marseille vient de réaliser le plus gros coup du mercato estival. Un coup qui est encore plus spectaculaire d’autant plus qu’il intervient deux semaines après la clôture du marché des transferts. Alors qu’il croulait sous les offres depuis plusieurs mois, le club marseillais a réussi à rapatrier Adrien Rabiot dans le championnat français. Mais tout ne sourit pas à l’international français qui vient de connaitre sa première déception avec l’OM.

Le sacré coup de l’OM avec Adrien Rabiot

Cela faisait plusieurs mois qu’Adrien Rabiot était sans club depuis la fin de son contrat avec la Juventus Turin. S’il a refusé une prolongation de la Vieille Dame, l’international français n’a pas manqué de prétendants sur lors du mercato estival. Adrien Rabiot était notamment sur les tablettes des clubs comme Manchester United, Arsenal, Barça, Atlético Madrid, ou encore Newcastle.

Mais toutes ces pistes ont été refroidies en raison de ses exigences salaires alors qu’il a refoulé une offre mirobolante du club saoudien d’Al Nassr et une autre alléchante émanant de Galatasaray. Finalement, c’est à l’Olympique de Marseille que l’ancien milieu de terrain du PSG va rebondir, cet été.

L'article continue ci-dessous

Pas d’entrainement ouvert au public pour Rabiot

Partie d’une simple rumeur, l’information a été rapidement officialisée par l’OM qui a annoncé un accord de principe avec Adrien Rabiot dans la soirée du dimanche. L’ex-bianconero devrait même parapher son contrat de deux ans dans les prochaines heures après sa visite médicale. Mais avant, l’OM vient de jouer un sale coup à Adrien Rabiot et à ses supporters. En effet, ces derniers qui ont accueilli le Français en nombre à l’aéroport lundi soir, devait assister à un entrainement ouvert au public ce mercredi en marge de la célébration des 125 ans du club. L’occasion pour les fans de l’OM de suivre les premiers pas d’Adrien Rabiot sous sa nouvelle tunique.

Mais la séance sera finalement à huis clos après l’annulation par l’OM de l’évènement ‘’Familia’’ qui permettrait aux supporters de poser avec l’équipe. Cela, notamment pour des raisons de sécurité, le club craignant que l’afflux du public ne dégénère. La séance est reportée pour une date ultérieure et l’OM a promis de rembourser les places réservées à en croire les informations rapportées par Onze Mondial. Ainsi, les supporters devront patienter avant de voir Adrien Rabiot à l’œuvre avec Marseille.